Petracca verso la presidenza del Consiglio Regionale

Dopo Rosetta D’Amelio, un irpino potrebbe tornare sullo scranno più alto del Consiglio regionale della Campania. Maurizio Petracca, recordman di preferenze e percentuali, è infatti il nome più accreditato per assumere la presidenza dell’aula. In corsa ci sarebbe anche Giorgio Zinno, primo degli eletti nel Pd a Napoli, ma il nuovo governatore Roberto Fico sembrerebbe orientato a puntare sull’irpino.

Sul fronte giunta resta invece grande incertezza. L’unica casella sicura è quella della vicepresidenza, destinata al democrat Mario Casillo. Per il Bilancio prende quota la conferma di Enzo Cinque, mentre sarebbe escluso un ritorno di Fulvio Bonavitacola. Dagli ambienti regionali trapela inoltre la possibilità che Fico possa formare un esecutivo composto da assessori esterni, pur mantenendo un impianto politico.

La nuova giunta sarà composta da dieci membri, almeno quattro donne. Entro metà mese è attesa la proclamazione definitiva degli eletti e, a seguire, la definizione degli assetti istituzionali che daranno il via al nuovo mandato.