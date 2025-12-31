Fanno esplodere il bancomat e portano via la cassa

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI- Chiusura col botto sul fronte degli assalti ai bancomat. Nella notte un raid con esplosivo alla filale Biper di Sant’Angelo dei Lombardi. Quello usato per far saltare in aria il bancomat. I residenti dalla zona hanno pensato in un primo momento ad un grosso petardo in realtà era invece l’ennesimo colpo sulla zona. La cassa è stata asportata con il denaro all’interno. Bottino in via di quantificazione. Sul posto i Carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi