Capodanno in Campania: ecco i concerti gratuiti

Laura Perrone – La notte di San Silvestro è alle porte e, con essa, gli eventi per viverla al meglio: la Campania si prepara a salutare il 2025 con una serie di concerti, a titolo gratuito, che animeranno le piazze di alcuni Comuni nelle ultime ore dell’anno e, in taluni casi, anche nei primi giorni del 2026.

Ecco gli appuntamenti:

31 dicembre 2025

Napoli, Piazza del Plebiscito – Elodie, Serena Brancale, LDA, Gigi Finizio, Andrea Sannino, Franco Ricciardi accompagneranno con le loro voci e sonorità Napoli nell’ultima notte dell’anno, sotto la direzione artistica di Gianni Simioli, affiancato dagli showman Peppe Iodice e Francesco Mastandrea. A seguire, avrà luogo l’usuale spettacolo pirotecnico unitamente ad un Dj Set diffuso per il Lungomare di via Caracciolo, Rotonda Diaz e Piazza Municipio.

Napoli, Piazza Municipio- In parallelo al concerto che si terrà in Plebiscito, vi saranno, dalle ore 22:00, Dj Set ed intrattenimento musicale condotto da Claudio Cerchietto, disc jockey, conduttore radio-televisivo e produttore discografico italiano.

Salerno, Piazza della Libertà- Mahmood sarà il protagonista dalle ore 22:00 del “Capodanno in Piazza”, portando con sé una selezione tra i suoi 25 singoli in attesa della mezzanotte, momento dello spettacolo dei fuochi pirotecnici. L’evento sarà introdotto, dalle 20:45, da Pippo Pelo e Adriana Petro, con la musica di Pika Dj. Il tutto nella magica cornice delle “Luci d’Artista”.

Amalfi, Piazza Duomo-“NYE – Il Capodanno più lungo d’Italia”, un evento che vedrà la conduzione di Niccolò De Devitiis, storico inviato de Le Iene e conduttore televisivo, per tutta la serata, tra musica, intrattenimento e Dj Set, nella splendida e suggestiva cornice del cuore della Costiera Amalfitana.

Pozzuoli, Lungomare Pertini- Shade, Giuliano Palma, Luca Sepe, Veronica Simioli saranno gli ospiti a salire sul palco; a seguire, “Febbre Italiana” trasformerà la scena in una discoteca a cielo aperto.

1 gennaio 2026

Nocera Inferiore, Piazza Diaz- Mario Biondi, artista siciliano di prestigio internazionale – il cui timbro di voce conferisce un’eleganza interpretativa alle sue sonorità, che fondono jazz, soul e pop – sarà protagonista di un evento inaugurale per il nuovo anno.

Napoli, Piazza Municipio- Alle ore 12:00, il “That’s Napoli Live Show”, spettacolo musicale che vedrà l’esibizione del maestro Morelli, 16 voci comprendenti soprani, mezzosoprani e tenori e 7 musicisti.

Sempre in Piazza Municipio, dalle ore 17:00, si terrà il Dj Set Alza il volume, è 2026.

2 gennaio 2026

Amalfi, Antico Arsenale della Repubblica- L’evento “NYE – Il Capodanno più lungo d’Italia” ospiterà Gnut, cantautore e chitarrista napoletano, conosciuto per il suo stile musicale unico, derivante dalla commistione tra tradizione musicale napoletana (in specie, di Roberto Murolo) e cantautorale italiana e tra il jazz e folk anglosassone.