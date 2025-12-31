Dall’Irpinia a Canale 5: Antonio Mincolelli protagonista a “Chi vuol essere milionario”

Antonio Mincolelli è il protagonista assoluto della quarta serata di “Chi vuol essere milionario”, il celebre quiz in onda su Canale 5 e guidato da Gerry Scotti.

Specialista in anestesia e rianimazione, oggi vive e lavora a Monza, ma le sue radici irpine restano fortissime. Durante la puntata ha impressionato per prontezza mentale, solide conoscenze e notevole autocontrollo, arrivando a conquistare un premio di 150 mila euro, fermandosi a un passo dal traguardo massimo.

Il conduttore, al termine della gara, si è complimentato con lui sottolineando come una scelta più audace avrebbe potuto spalancargli le porte del montepremi più alto, tra l’entusiasmo del pubblico in studio.

Un risultato che accende l’orgoglio di tutto il territorio irpino e conferma che competenza e studio possono trasformarsi in una vera vittoria.