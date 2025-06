Fame da Lupi: per gli abbonamenti scatta la vendita online

La campagna abbonamenti “Fame da Lupi”prosegue e la S.S. Avellino Basket rende noto che, da oggi, sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti alla stagione 2025/2026 anche online, attraverso il portale www.go2.it rendendo così più facile e veloce l’accesso al grande basket di Serie A2.

La modalità online, qui il link https://bit.ly/avellinobasket, consentirà a tutti di poter sottoscrivere la tessera annuale al prossimo campionato, evitando di recarsi presso la sede del club di via Moccia 104. Ricordiamo che fino al 4 luglio i vecchi abbonati potranno godere del diritto di prelazione. La conferma dell’abbonamento potrà avvenire soltanto presso la Spazio Avellino Basket sito in via Moccia 104, mentre la prima fase scadrà in data 11 luglio. Dal 14 luglio in poi scatterà la seconda fase con un leggero aumento dei prezzi.

PREZZI PRIMA FASE

Tribuna Montevergine VIP: 500,00 Euro;

Tribuna Montevergine Laterale: 240,00 Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 160,00 Euro;

Tribuna Terminio VIP: 500,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 240,00 Euro euro;

Tribuna Terminio Superiore: 160,00 Euro;

Curva Sud: 70,00 Euro

Curva Sud Under 25: 60,00

PREZZI SECONDA FASE

Tribuna Montevergine VIP: 600,00 Euro;

Tribuna Montevergine Laterale: 270,00 Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 190,00 Euro;

Tribuna Terminio VIP: 600,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterla: 270,00 Euro euro;

Tribuna Terminio Superiore: 190,00 Euro ;

Curva Sud: 80,00 Euro

Curva Sud Under 25: 70,00

Nella sede di via Moccia 104 sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00