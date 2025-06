Nota candidati Pd, Emilia Falciano: “Mai autorizzato l’uso della mia firma”

“In merito alla nota di alcuni candidati al consiglio nella lista del Pd alle elezioni amministrative ad Avellino dello scorso 2024 apparsa oggi sugli organi di stampa locale, preciso che, pur non entrando nel merito della questione, non ho mai fornito l’assenso a che la mia firma comparisse in calce. Invito, pertanto, tutti gli interlocutori di questo caldo periodo comunale a non strumentalizzare la mia persona in qualsiasi direzione ci sia intenzione di tirarmi in ballo”.

Lo scrive in una nota Emilia Falciano.