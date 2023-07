Falsi per cedere armi a pregiudicati, l’armiere risponde alle domande del Gip

AVELLINO- Il quarantunenne Antonio Fabrizio, finito qualche giorno fa in carcere per una vicenda di cessione di armi a soggetti con precedenti e di falsificazione dei moduli della sua armeria (chiusa a novembre scorso) ha risposto a tutte le domande del Gip del Tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone, il magistrato che ha firmato la misura cautelare nei suoi confronti. Almeno un’ora di interrogatorio nel carcere di Bellizzi per l’indagine, difeso dagli avvocati Carmine Ruggiero e Roberto Sellitto, che al termine dell’interrogatorio di garanzia hanno chiesto una revisione della misura custodiale in carcere. Già nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione del magistrato sulla eventuale modifica o revoca della misura per il quarantunenne.