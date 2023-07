FOTO/ Trovati bossoli di pistola a viale Italia: è giallo

Inquietante ritrovamento questa mattina a viala Italia e più precisamente all’incrocio con via Marconi. Sul marciapiede e in una delle aiuole sono stati rinvenuti diversi bossoli apparentemente appartenenti a una pistola.

Non è detto che i colpi siano stati esplosi proprio in quel luogo o che i bossoli siano solo stati scaricati a terra. A chiarire ciò che è realmente avvenuto ci penserà la Polizia. Gli agenti della Questura del capoluogo hanno recintato la zona in attesa degli esami della Scientifica.