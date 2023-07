Prata Jazz Festival nel dedalo dei vicoli del centro storico

Dopo tre anni, a causa della pandemia, torna una delle rassegne musicali più attese per tutti gli appassionati di musica jazz in Irpinia: il Prata Jazz Festival. L’evento si terrà giovedì 6 luglio a partire dalle ore 19, nella prestigiosa cornice del Palazzo Baronale, come vuole la tradizione.

Giunto alla XVII edizione il Prata Jazz Festival vanta una storia prestigiosa per la presenza negli anni di artisti di fama nazionale ed internazionale. Si torna quindi a celebrare il Jazz, nel paese che vanta molti legami con gli ambienti musicali di oltreoceano, con la seconda direzione artistica del sassofonista Luca Roseto e con la collaborazione della giovane Pro Loco pratese della presidente Iris Aquino.

Si parte (all’ora dell’aperitivo) con le degustazioni nelle segrete del vecchio edificio nobiliare per non dimenticare che questa è terra d’elezione del Greco di Tufo DOCG e di altri vitigni irpini e si prosegue con la musica dell’Ultra Jazz Quartet, una formazione composta da professionisti d’eccellenza: Luca Roseto, Antonio Fusco, Mino Lanzieri e Marco De Tilla.

Non mancherà il consolidato abbinamento con la tradizionale cucina pratese da strada. Sarà quindi una serata “on the road” nel dedalo dei vicoli del centro storico di Prata. La musica che trae origine dalle work songs, le delizie gastronomiche irpine e l’antica residenza nobiliare sono i tre elementi portanti di questo piccolo festival all’insegna del buon gusto.