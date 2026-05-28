Falda contaminata, Montoro alla Regione: “servono nuove fonti idriche, i filtri non bastano”

“Le dichiarazioni dell’Assessore regionale all’Ambiente alla presentazione del Green Med Expo — “potenziale rischio ma siamo tranquilli” — rappresentano un elemento importante che contribuisce a evitare allarmismi, pur nella consapevolezza che la problematica debba continuare a essere affrontata con la massima attenzione, responsabilità, trasparenza istituzionale e soprattutto attraverso un’azione coordinata tra tutti gli enti competenti. Dal dicembre 2024 la sicurezza dell’approvvigionamento idropotabile è stata ulteriormente intensificata attraverso un costante confronto con ASL AV – SIAN e con Alto Calore Servizi, che garantisce la distribuzione della risorsa idrica mediante sistemi di filtraggio a carboni attivi. Le analisi effettuate periodicamente sulle acque confermano che l’approvvigionamento idropotabile immesso nella rete cittadina è garantito e rispetta i parametri previsti per il consumo umano. Tuttavia, se il monitoraggio rappresenta un’attività indispensabile, da solo non può essere considerato sufficiente. Il territorio di Montoro vive questa criticità da anni, dopo tante promesse ancora niente di nuovo sotto il sole. Lo studio di ISPRA, le verifiche di ARPAC, i risultati delle attività svolte dall’Università degli Studi di Napoli, commissionati negli anni precedenti, confermano un dato che conosciamo da decenni, la contaminazione da TCE della falda profonda è seria e significativa, la bonifica della falda senza adeguate ed ingenti risorse finanziarie verrà posta sempre come l’ultima delle soluzioni. Per questo continueremo a chiedere con forza:

* l’individuazione di nuove fonti e soluzioni alternative di approvvigionamento idrico;

* l’attuazione immediata del Piano di monitoraggio approvato dalla Regione;

* la definizione del cronoprogramma degli interventi di bonifica;

* la definizione delle risorse economiche disponibili e di quelle ulteriormente necessarie per garantire l’attuazione delle soluzioni alternative di approvvigionamento idrico, del Piano di monitoraggio e degli interventi di bonifica.

In questo inizio settimana, ho interessato il Direttore Generale dell’ASL Avellino dr.ssa Conte per comprendere quali iniziative operative intende avviare quale screening sanitario in favore della popolazione. Intanto Montoro è stato inserito nel programma “Salute in movimento”, i camper della prevenzione dell’ASL che si terrà nel prossimo mese di giugno. Generare allarmismi non serve, così come non serve minimizzare. Serve invece affrontare la questione con serietà istituzionale, responsabilità e spirito di collaborazione tra tutti gli enti coinvolti, insieme al contributo scientifico e tecnico delle migliori competenze delle università pubbliche impegnate nello studio della falda, nella consapevolezza che la tutela della salute pubblica e dell’ambiente debba rappresentare una priorità assoluta. Resta l’amarezza che dopo anni ed anni di indagini giudiziarie non si è mai giunti a individuare precise responsabilità. Ancora oggi, nonostante gli interventi delle forze dell’ordine che sono costantemente impegnate, assistiamo ancora a un radicato malcostume che stenta a essere superato da molti contro l’ambiente e contro le cattive abitudini. Devo ringraziare il ns Settore Ambiente e Territorio che attraverso la professionalità dei funzionari è costantemente impegnato e collaborare con me e nell’affrontare una questione cosi delicata”. Queste le dichiarazioni del sindaco Salvatore Carratu’