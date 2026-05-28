Provinciali, Fausto Picone prosegue il confronto con gli amministratori dell’area Ufita-Baronia

In vista delle prossime elezioni provinciali, il candidato alla Presidenza Fausto Picone prosegue il suo ciclo di incontri territoriali, promuovendo un momento di confronto dedicato ai rappresentanti locali dell’area Ufita/Baronia. L’appuntamento è fissato per giovedì 28 maggio 2026, alle ore 18:00, presso la struttura Oasis Sapori Antichi a Vallesaccarda. L’iniziativa segue il dibattito tenutosi nella giornata di ieri, 27 maggio, a Sturno.

Picone ha ribadito la centralità dell’ascolto come suo tema di campagna elettorale: “La Provincia del domani si costruisce dando voce a chi vive quotidianamente le problematiche dei nostri paesi. È necessario che i consiglieri provinciali vengano investiti di responsabilità operative sin da subito, attraverso l’assegnazione di deleghe specifiche che gli permettano di essere protagonisti dello sviluppo locale”.

L’incontro di Vallesaccarda va nella direzione di consolidare questo scambio diretto con Sindaci e Consiglieri per colmare la distanza tra istituzioni e territorio. L’evento servirà a delineare un’agenda condivisa, focalizzata sulle sfide cruciali per l’area: dallo sviluppo sostenibile al potenziamento delle infrastrutture, fino alla riqualificazione dell’edilizia scolastica e all’efficientamento dei servizi. Il programma prevede alle ore 18:00 la registrazione dei presenti e i saluti istituzionali, seguiti alle 18:15 dalla presentazione delle linee programmatiche del Candidato Presidente. Alle 18:45 si aprirà la tavola rotonda che vedrà il contributo attivo degli ospiti, mentre alle 19:30 sono previste le conclusioni e un momento conviviale. L’appuntamento è riservato agli amministratori del territorio, invitati a collaborare alla definizione del programma di governo provinciale.