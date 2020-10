Attualità Fake news riapertura scuole in Campania, il monito di De Luca 19 Ottobre 2020

“Coronavirus, ennesima fake news: sta girando nei gruppi e nelle chat questa ordinanza falsa. Per non cadere in errore, vi invitiamo, sempre, a consultare il sito della Regione Campania e tutti i nostri canali social ufficiali in modo da avere riscontro sulle attività e i provvedimenti che stiamo mettendo in campo per contrastare l’epidemia”.

Così il governatore Vincenzo De Luca direttamente dalle sue pagine social.

Il riferimento è ad un’ordinanza evidentemente fasulla che dispone la riapertura delle scuole in Campania mercoledì 21 ottobre con entrata alle 9 e uscita alle 16 e classi al massimo di 10 alunni.