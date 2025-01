Ex Itis Grottaminarda, il sindaco Spera: scuola per contrastare lo spopolamento

GROTTAMINARDA- «Un istituto centrale e strategico grazie alla sua vantaggiosa e specifica offerta formativa in funzione anche della nascenda Stazione Hirpinia/Piattaforma logistica, dell’industrializzazione della Valle dell’Ufita. È una scuola che può contrastare lo spopolamento». Così il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, dopo aver partecipato all’Open Day dell’ex ITIS di Grottaminarda, oggi Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso d’Aquino”.L’Amministrazione comunale presente nell’Aula Magna del grande plesso di via Perazzo insieme a Confidustria, a tanti genitori e naturalmente a studenti e docenti che hanno raccontato l’esperienza degli anni precedenti ed illustrato la corposa e diversificata offerta formativa.

Un’offerta formativa che risponde alle esigenze di un mondo in continuo cambiamento, garantendo un solido percorso educativo che prepara gli studenti ad affrontare con competenza e consapevolezza il futuro professionale. L’Istituto propone indirizzi sia tecnici che liceali, con un focus particolare sui settori tecnologico ed economico, nonché un Liceo Artistico che stimola la creatività e l’innovazione.«Il nostro invito – prosegue il Sindaco – è rivolto ai ragazzi e alle famiglie che entro il 10 febbraio devono effettuare l’iscrizione alla scuola Secondaria di Secondo Grado. L’Istituto Superiore di Grottaminarda è quello giusto nel panorama irpino per aspirare ad un fluido inserimento nel mondo del lavoro perchè ne segue l’evoluzione, basti pensare al ponte diretto con l’ITS Bruno e naturalmente verso l’Università. Il mondo digitale con gli indirizzi di Informatica e Telecomunicazioni, la tecnologia con gli indirizzi di Elettronica, Elettrotecnica e Automazione, l’economia con l’indirizzo Turistico, senza trascurare l’intramontabile percorso liceale: in questa scuola, bella anche nelle strutture, c’è davvero tutto». Attrezzature all’avanguardia caratterizzano l’istituto insieme ad un forte legame con le realtà aziendali locali e nazionali, che consente agli studenti di acquisire esperienze dirette tramite una didattica prevalentemente laboratoriale, stage in azienda, incontri con esperti, seminari, esperienze di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).