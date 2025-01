Lo chef Canavacciuolo fa tappa al Complesso Monumentale del Monte

MONTELLA- Una tappa al Complesso di Santa Maria del Monte, uno dei monumenti storici e religiosi più importanti di Montella, per lo chef Antonino Canavacciuolo. Come e’ noto dal 27 gennaio al 31 gennaio 2025 a Montella per registrare una puntata del celebre programma televisivo Cucine da Incubo. Così nel pomeriggio, dopo le prime riprese nel ristorante anche una tappa nel Complesso monumentale del Monte, costituito da Chiesa, Monastero, giardino archeologico e Castello. Una struttura che “domina” tutta la zona. Canavacciuolo ha anche incontrato il primo cittadino di Montella, Rizieri Rino Buonopane. Proprio il Comune di Montella ha deliberato di concedere il patrocinio all’iniziativa, anche per valorizzare le bellezze e le eccellenze del territorio irpino. La decisione di supportare le riprese, approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale, per dare il disco verde alla richiesta avanzata dalla Endemol Shine Italy, la casa di produzione che realizza il format di successo. Le riprese si terranno in vari luoghi di Montella, con particolare attenzione al ristorante La Brasserie, scelto come location principale del programma.Il format di Cucine da Incubo non solo interviene sulle questioni legate al ristorante, ma anche la valorizzazione del patrimonio gastronomico e culturale. In questo caso di Montella e dell’ Irpinia.