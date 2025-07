Evasione dal carcere di Bellizzi, la Procura apre un fascicolo

AVELLINO- Un’ inchiesta della Procura della Repubblica di Avellino sull’ evasione dal carcere di Bellizzi Irpino di Yassine Mohamed Sassi, il giovane che era stato arrestato il 10 maggio scorso a Sant’Andrea di Conza, in provincia di Avellino, e successivamente trasferito presso la casa circondariale del capoluogo irpino lo scorso 21 maggio, che era riuscito a scappare dal carcere qualche giorno fa. Una fuga lampa, visto che era stato catturato dopo qualche ora. La vicenda, non la prima che riguarda il carcere di Avellino, e’ finita all’attenzione della Procura guidata da Domenico Airoma. A Palazzo di Giustizia esiste una Sezione Criminalita’ Intramuraria, quella coordinata dal Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele. Ora si attende l’informativa della Polizia Penitenziaria, che supportata da pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri aveva catturato l’evaso in poche ore.