Montoro, quarantenne trovato senza vita nella sua auto: indagini per accertare le cause

MONTORO- Nel tardo pomeriggio di oggi e’ stato rinvenuto il corpo senza vita di un quarantenne all’interno della sua vettura. La notizia rilanciata dai siti Dentro la Notizia e Inveritas. Il rinvenimento è avvenuto nella frazione di San Bartolomeo, all’interno di un parcheggio, a servizio di una struttura del posto. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato il corpo riverso in auto. Sul posto, dopo l’allerta lanciata dai cittadini, sono intervenute le forze dell’ordine e il 118. Purtroppo il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso del quarantenne. L’area è stata transennata per consentire i rilievi della scentifica. Sul posto il medico legale per l’esame esterno del corpo esanime all’interno di un’utilitaria. Sara’ il primo esame esterno a stabilire se ci sara’ necessita’ di un esame autoptico. La vittima era papa’ di una bimba e risiedeva a Montoro. La comunità è sotto choc per quanto avvenuto.