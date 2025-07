Avella, proseguono i controlli della Polizia Municipale per evitare sinistri stradali

Ad Avella continuano senza sosta i controlli della Polizia Municipale con l’obiettivo di prevenire i sinistri stradali e garantire maggiore sicurezza sulle strade cittadine, soprattutto in questo periodo estivo, caratterizzato da un aumento significativo del traffico legato alle partenze per le vacanze.

Gli agenti, coordinati dal comandante Ambrosino, hanno intensificato la loro presenza sul territorio attraverso una serie di verifiche mirate al rispetto del Codice della Strada. Particolare attenzione è stata riservata all’uso del cellulare alla guida, una delle principali cause di distrazione e incidenti. A seguito dei controlli, sono state ritirate 3 patenti proprio per l’utilizzo del telefono durante la guida, oltre a 6 sanzioni amministrative elevate per altre violazioni.

“Durante l’estate – ha dichiarato il comandante Ambrosino – le strade diventano più affollate e i rischi aumentano. Per questo è fondamentale mantenere alta l’attenzione e far rispettare le norme. La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità”.

Le operazioni di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di una guida responsabile e contribuire alla riduzione degli incidenti sul territorio comunale.