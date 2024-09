Evasione dal carcere di Bellizzi, il Sappe: denunce inascoltate da due anni

AVELLINO- Evasione dal carcere di Bellizzi Irpino, arriva la nota del Sappe, che denuncia il “fallimento della gestione”. “Ancora un’evasione presso la Casa Circondariale di Avellino. Non c’è pace per gli istituti penitenziari della Campania e quanto sta accadendo non è causale” dichiara Tiziana Guacci Segretario Regionale del Sappe in Campania, “ma frutto di precise responsabilità e del totale fallimento della gestione del Provveditorato Campano, che dura oramai da troppo tempo.Da quasi due anni denunciamo la situazione di assoluta precarietà ed insicurezza dell’istituto Irpino ma ad oggi nessun provvedimento concreto è stato adottato neanche a seguito dell’ultima ispezione Dipartimentale che sembra abbia constatato la situazione di assoluto disastro.Sembrerebbe che in servizio vi fossero solo 7 unità di personale di polizia penitenziaria a fronte di circa 620 detenuti.Il personale di polizia penitenziaria è stanco e vittima di un sistema che non funziona, chi ha precise responsabilità politiche ed amministrative deve intervenire con estrema urgenza”.