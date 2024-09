VIDEO/ Venticano, fiamme e paura durante la Festa: intervento della Protezione Civile

VENTICANO- Fiamme e paura nella serata a Venticano. Un incendio alle spalle della Chiesa di Santa Maria, che anche a causa del vento ha raggiunto già diversi metri si è sviluppato mentre erano in corso i festeggiamenti. A quanto pare potrebbe trattarsi di danni causati dall’esplosione dei fuochi artificiali in occasione della festa. Ma questa circostanza è in corso di accertamento. Sul posto sono già in azione i volontari della Protezione Civile, si attende l’arrivo dei caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino. Al momento non ci sarebbero comunicazione di persone ferite.