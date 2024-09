Carcere Bellizzi, ancora un’evasione: caccia all’uomo

AVELLINO- Ricerche fuori e dentro il carcere di Bellizzi Irpino di un detenuto che non sarebbe stato rintracciato nella sua cella. Da circa un’ora sono in corso all’interno del perimetro del penitenziario di Contrada San Oronzo e all’esterno le ricerche del detenuto di cui si sono perse le tracce. Potrebbe essere l’ennesima evasione,dopo quella rocambolesca in bicicletta di qualche giorno fa. A guadagnare la fuga dal penitenziario sarebbe stato un detenuto di origini pugliesi