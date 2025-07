Evasione dal Carcere di Bellizzi: bloccato il detenuto in centro città

Yassine Mohamed Sassi, il giovane di origini tunisine che è riuscito a evadere dal carcere di Bellizzi intorno alle 13:00, è stato appena bloccato nei pressi di piazza Libertà, in seguito a una segnalazione che ha fatto convergere tutte le forze dell’operazione di ricerca messa in campo, con posti di blocco e controlli in tutto il territorio. Le autorità competenti sono intervenute prontamente e senza incidenti.

Il giovane era stato arrestato il 10 maggio scorso a Sant’Andrea di Conza, in provincia di Avellino, e successivamente trasferito presso la casa circondariale del capoluogo irpino lo scorso 21 maggio.