Evade dal carcere di Bellizzi: agenti impegnati nelle ricerche

Ancora una clamorosa evasione dal carcere di Bellizzi Irpino. L’uomo in fuga è Yassine Mohamed Sassi, nato il 22 aprile 2005 in Tunisia. Il giovane era stato arrestato il 10 maggio scorso a Sant’Andrea di Conza, in provincia di Avellino, e successivamente trasferito presso la casa circondariale del capoluogo irpino lo scorso 21 maggio.

Secondo le prime ricostruzioni, Sassi si trovava al primo piano del penitenziario al momento dell’evasione. Non sono ancora chiare le modalità con cui sia riuscito a eludere la sorveglianza e guadagnare la fuga.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe allontanato improvvisamente dall’area destinata alla passeggiata nel cortile interno del carcere, facendo perdere le sue tracce. L’evasione è avvenuta in pieno giorno, in circostanze ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Immediatamente è scattata la caccia all’uomo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Penitenziaria, che hanno lanciato l’allarme, supportati da pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Le ricerche si sono estese anche all’esterno dell’istituto, in città e nelle aree limitrofe, con posti di blocco e controlli rafforzati.