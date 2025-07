“Misure drastiche, ma servizi garantiti”: il primo discorso alla città della commissaria

Un caloroso applauso ha accolto la commissaria prefettizia Giuliana Perrotta in occasione della tradizionale Alzata del Pannetto, che segna l’inizio ufficiale dei festeggiamenti in onore dell’Assunta, patrona di Avellino. A presentare la dottoressa Perrotta alla comunità, affacciato dal balcone del Vescovado insieme alle autorità cittadine, è stato il vescovo Mons. Arturo Aiello. “A volte – ha detto Aiello, che in mattinata aveva incontrato proprio il prefetto Perrotta – queste figure che lo Stato ci invia vengono percepite come estranee. Ma oggi si fa sempre più strada il ruolo del mediatore di coppia, di colui che rimette un po’ di pace e ristabilisce il dialogo. Mi sembra, in modo semplice – ma spero non semplicistico – che questo possa descrivere bene il ruolo del commissario prefettizio: visto che la famiglia non andava d’accordo, è venuta per ricreare armonia”.

La commissaria Perrotta ha poi preso la parola rivolgendosi ai numerosi avellinesi presenti: “Per me è un onore e un piacere essere qui con voi in occasione di una ricorrenza che ha un grande significato, non solo religioso ma anche storico e culturale, e che cade nell’anno giubilare della Speranza. È un momento particolarmente difficile e delicato: io assicuro tutto il mio impegno e la dedizione che hanno caratterizzato le mie precedenti esperienze lavorative, affinché il Comune possa riprendere speditamente il cammino del risanamento finanziario, garantendo al tempo stesso i servizi essenziali alla comunità e il completamento delle opere pubbliche in corso”.

La commissaria non ha nascosto la complessità della situazione: “Non è un compito facile – ha ammesso – ma conto sul vostro appoggio e sulla vostra comprensione per le misure, anche drastiche, che temo dovrò adottare. Ma posso assicurarvi che non intaccheranno i servizi fondamentali che il Comune fornisce ai cittadini. Sarebbe bello che la comunità si stringesse attorno all’istituzione municipale e lavorasse insieme per superare questo difficile momento, ricordando che il Municipio è e sarà sempre la casa di tutti”.

Nel suo intervento, Perrotta ha ricordato che in questa prima settimana a Palazzo di Città è stato approvato, dal commissario ad acta, il Rendiconto di Gestione, e che ora sarà necessario adottare una delibera per il riallineamento dei conti: “È la prima grande sfida che ci troviamo ad affrontare – ha spiegato – e vogliamo dare segnali chiari affinché il Comune possa davvero riprendere il percorso del risanamento”.

Infine, a proposito degli eventi estivi, la commissaria ha chiarito: “Stiamo parlando di problemi finanziari e non ci sarebbe neanche il tempo materiale per organizzare manifestazioni essendo a ridosso delle feste. Penso che tornare a festeggiamenti più autentici, più sentiti e privi di fronzoli, in questo momento, non sarebbe male”.