Evade i domiciliari per farsi arrestare: non sopportava più la moglie

Spesso si fanno battute su quanti evadono i domiciliari probabilmente per scappare da un ambiente familiare “difficile”, a Montoro è accaduto proprio questo, lo conferma il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino: un uomo è evaso dai domiciliari per farsi arrestare in quanto non sopportava più la convivenza con la moglie. Ma sarebbe stato troppo comodo e troppo facile, è stato quindi denunciato e sottoposto nuovamente ai domiciliari.

È successo venerdì sera. L’uomo ha lasciato gli arresti domiciliari e si è consegnato ai carabinieri per farsi portare in carcere.

Il 36enne, già sottoposto al provvedimento limitativo di libertà personale presso la propria abitazione dal mese di giugno 2023, ha spiegato ai carabinieri di non tollerare più la convivenza forzata con la moglie e di volere quindi scontare la sua pena in una struttura carceraria.

I militari lo hanno denunciato con l’accusa di evasione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

Ci auguriamo, per lui, ma anche per sua moglie, che il provvedimento, questa volta, preveda un domicilio diverso. Immaginiamo che anche per la donna non sia una situazione facile. Ad entrambi ricordiamo che esiste, per fortuna, il divorzio.