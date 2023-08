Furto in villa ad Ariano Irpino: ancora la Torana presa di mira

Hanno portato via tutto l’oro e gli oggetti preziosi della famiglia, hanno messo a soqquadro l’intero villino e fatto danni agli infissi per poter mettere a segno il colpo, ma soprattutto hanno violato la privacy e l’intimità di quelle persone che, come ben sanno quelli che sono stati vittime di furti in casa, ci metteranno un bel po’ di tempo a superare il senso di rabbia e frustrazione per quanto subito.

Nuovamente ladri in azione ad Ariano Irpino nei giorni scorsi, e nuovamente contrada Torana, zona residenziale del tricolle, ad essere presa di mira. I ladri sono entrati in azione, presumibilmente, nel tardo pomeriggio, mentre in casa non c’era nessuno, dunque hanno agito indisturbati, fuggendo poi verso le campagne circostanti la zona con un cospicuo bottino. Indagano i carabinieri della locale Compagnia.

Nella stessa occasione i ladri hanno tentato il colpo in altre due abitazioni della zona, ma gli è andata male, probabilmente sono stati costretti a rinunciare quando si sono resi conto che all’interno vi erano delle persone. In una in particolare avevano già divelto la rete metallica e il filo spinato che recinta la parte della proprietà verso la campagna e manomesso un infisso al piano di sotto, poi si saranno accorti che la famiglia era in giardino con amici a chiacchierare ed hanno deciso di rinunciare.

Dunque la contrada resta in allarme, qualcuno rinuncia addirittura ad uscire per seguire i tanti eventi in corso in questi giorni ad Ariano. Si temono altri furti.

I ladri non vanno mai in vacanza, si sa, ed anzi approfittano delle vacanze degli altri per colpire. Dunque questo ponte di Ferragosto potrebbe essere ad alto rischio. A questo proposito le forze dell’ordine consigliano di fare attenzione a ciò che si posta sui social: le foto delle vacanze meglio pubblicarle al ritorno.