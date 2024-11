Canio, studente universitario giu’ dal ponte a Bologna: Calitri sotto choc

CALITRI- Un volo giu’ dal ponte e la morte. La tragedia di Canio Scoca, trenta anni, studente universitario dell’Alma Mater di Bologna, che a centinaia di chilometri di distanza da casa, dove era atteso questa mattina, e’ stato rinvenuto privo di vita. La notizia apparsa su Irpinia Tv, che ha raccontato come il giovane grande appassionato del suo conterraneo Vinicio Capossela, stava anche per conseguire la Laurea Magistrale. Cosa e’ avvenuto per ora resta un mistero. Sotto choc la comunita’ altirpina. Sulla pagina del Comune di Calitri le condoglianze ai familiari. “L’amministrazione comunale esprime vicinanza alle famiglie Scoca e Lungaro per la prematura perdita del figlio Canio” si legge sulla pagina istituzionale dell’ ente.