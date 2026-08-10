Borgo Ferrovia, successo per la Notte dei DJ: oltre mille persone in piazza

È stato un grande successo a Borgo Ferrovia per la Notte dei DJ, l’evento che ha richiamato oltre mille persone nella serata dedicata alla musica, allo spettacolo e alla socialità. La Borgata si è riempita di cittadini e giovani, accorsi per vivere insieme un appuntamento organizzato dall’Associazione per Borgo Ferrovia, inserito nel cartellone delle festività avellinesi promosso dal Comune di Avellino.

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Una serata di festa che ha confermato ancora una volta la voglia del quartiere di ritrovarsi e di vivere i propri spazi attraverso iniziative capaci di coinvolgere diverse generazioni.

Prima dell’atteso momento dedicato ai DJ, sul palco è salito il presidente dell’Associazione per Borgo Ferrovia, Walter Giordano, che ha voluto salutare i presenti e ribadire l’impegno dell’associazione per il rione Ferrovia. Giordano si è congratulato con tutti i soci per il lavoro svolto e ha presentato anche il nuovo inno dell’Associazione per Borgo Ferrovia, che accompagnerà le prossime manifestazioni e gli appuntamenti organizzati nel corso dell’anno.

Spazio poi allo sport, con la premiazione delle squadre vincitrici del torneo di beach volley, uno degli appuntamenti che hanno animato le attività della Borgata.

A chiudere la serata, la musica dei DJ ha trasformato Borgo Ferrovia in una grande festa a cielo aperto, con il pubblico che ha partecipato e ballato fino a tarda sera.

La Notte dei DJ rappresenta dunque un altro tassello nel percorso dell’Associazione per Borgo Ferrovia, che ha già messo in moto una nuova stagione di iniziative all’insegna di divertimento, cultura, sport e spettacolo.

Un impegno che guarda al futuro e che punta soprattutto a coinvolgere la comunità, creando occasioni di incontro e valorizzando il quartiere attraverso una programmazione pensata per stare insieme e vivere Borgo Ferrovia.