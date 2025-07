Estate Insieme a Montemiletto: ecco il programma di quest’anno

Tutto pronto per “Montemiletto Estate Insieme 2025”, il programma dell’estate promosso dal Comune di Montemiletto con la collaborazione di associazioni ed enti locali.

Questo il programma che si articolerà da luglio a settembre:

5 LUGLIO – ore 14:00

Piazza XXIII Novembre – Monteaperto

ALL YOU CAN ART

a cura dell’Associazione “Progetto Giovani”

6 LUGLIO

Festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie

11 LUGLIO – dalle ore 15:30 alle ore 19:00

Villa Comunale “Anna Frank”

PROGETTO “LA TERRA NELLE NOSTRE MANI”

Laboratorio creativo-inclusivo “MANI IN PASTA”

a cura delle Associazioni “Ecoplea”, “Maestra Sara”

e il centro dei ragazzi

11 – 12 LUGLIO – ore 20:30

Piazza XXII Novembre – Monteaperto

I MOMENTI DELLE DONNE

a cura delle Donne di Monteaperto

13 LUGLIO – ore 19:00

Stadio Comunale “G.Fina”

INIZIO XLIV TORNEO RIONALE

18 LUGLIO – dalle ore 15:30 alle ore 19:00

Villa Comunale “Anna Frank”

PROGETTO “LA TERRA NELLE NOSTRE MANI”

Laboratorio creativo-inclusivo “ECOSARABANDA”

a cura delle Associazioni “Ecoplea”, “Maestra Sara”

e il centro dei ragazzi

19 e 20 LUGLIO

Monteaperto

Festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù

25 LUGLIO – dalle ore 15:30 alle ore 19:00

Villa Comunale “Anna Frank”

PROGETTO “LA TERRA NELLE NOSTRE MANI”

Laboratorio creativo-inclusivo “COSE, CITTÀ, ALIMENTI”

a cura delle Associazioni “Ecoplea”, “Maestra Sara”

e il centro dei ragazzi

25, 26 e 27 LUGLIO

Festeggiamenti in onore di Sant’Anna

31 LUGLIO e 1 AGOSTO

“CACCIA AL TESORO DEI GIOVANI”

Piazza XXII Novembre

a cura della P.A. di Montemiletto “Italo Capobianco”

1 AGOSTO – dalle ore 15:30 alle ore 19:00

Villa Comunale “Anna Frank”

PROGETTO “LA TERRA NELLE NOSTRE MANI”

Laboratorio creativo-inclusivo “BIOACQUARELLI”

a cura delle Associazioni “Ecoplea”, “Maestra Sara”

e il centro dei ragazzi

2 e 3 AGOSTO

Piazza IV Novembre

FESTA DEL VOLONTARIATO

a cura della P.A. di Montemiletto “Italo Capobianco”

5 AGOSTO – ore 19:00

Stadio Comunale “G.Fina”

FINALE XLIV TORNEO RIONALE

a cura dell’Associazione “Lions Mons Militum”

6 AGOSTO – ore 21:30

Piazza IV Novembre

Dj set e PRIORE in concerto

7 AGOSTO

Festeggiamenti in onore del Santo Patrono

SAN GAETANO da THIENE

Banda Musicale “Città di Montemiletto”

9 AGOSTO – ore 21:30

Piazza IV Novembre

NOSTALGIA 90, LA NAVE

10 AGOSTO – ore 21:30

Piazza IV Novembre

TIROMANCINO in concerto

11 AGOSTO – ore 21:00

Viale degli Astronauti

CORSA AMERICANA

(ispirata al programma “Beijing Express – Pechino Express” – “The Runner”)

a cura dell’Amministrazione Comunale

12 AGOSTO – ore 21:00

Piazza IV Novembre

SOTTO LE STELLE

a cura dell’Associazione “Progetto Giovani”

13 e 14 AGOSTO – ore 21:00

ALL’OMBRA DEL CASTELLO

a cura delle Donne di Monteaperto

15 AGOSTO – ore 21:00

Piazza IV Novembre

Ferragosto Montemilettese

ORCHESTRA SIMPATIA in concerto

a cura dell’Amministrazione Comunale

16 AGOSTO – ore 21:00

Viale degli Astronauti

VIALE IN FESTA

con Attività di Animazione

a cura dell’Amministrazione Comunale

20 AGOSTO – ore 21:30

Piazza Regina Elena, Monteaperto

SERATA MUSICALE

a cura dell’Amministrazione Comunale

23 e 24 AGOSTO

Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova

23 e 24 AGOSTO

CACCIA AL TESORO

a cura del Forum dei Giovani di Montemiletto

26 AGOSTO – dalle ore 16:30 alle ore 18:30

Villa Comunale

LABORATORIO CREATIVO

a cura dell’Amministrazione Comunale

28 AGOSTO – ore 20:00

Piazza IV Novembre

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE

a cura dell’Amministrazione Comunale

30 AGOSTO

Piazza IV Novembre

MANIFESTAZIONE DI PUGILATO DILETTANTISTICO

a cura dell’Associazione Sportiva Pugilato Pro Ring

in collaborazione con l’Amministrazione Comunale

31 AGOSTO – ore 9:00

Piazza IV Novembre

MOSTRA AUTOMEZZI D’EPOCA

a cura dell’Associazione “Amici Irpini”

5, 6 e 7 SETTEMBRE

Rievocazione Storica

“SI QUA FIDELIA NON FUIT”

a cura dell’Amministrazione Comunale

13 e 14 SETTEMBRE

Festeggiamenti in onore di Santa Lucia

18, 19, 20 e 21 SETTEMBRE

Festeggiamenti in onore del Santo Protettore Sant’Eustachio Martire