Conza della Campania, incontro di ascolto e co-progettazione “Riabitare il Sud”

Venerdì 4 luglio 2025, alle ore 18:00, presso la Casa della Comunità in Corso XXIII Novembre 1980 a Conza della Campania, si terrà un incontro pubblico di ascolto e co-progettazione promosso dall’Associazione Irpinia 2000 Onlus nell’ambito dell’avviso “Riabitare il Sud” promosso dalla Fondazione Con il Sud.

L’incontro rappresenta una tappa fondamentale del percorso partecipativo che l’Associazione sta conducendo per la costruzione di una proposta progettuale condivisa, finalizzata a contrastare il progressivo spopolamento delle Aree Interne e a promuoverne nuove forme di vivibilità e sviluppo.

Durante la giornata, cittadini, amministratori, operatori culturali, rappresentanti del terzo settore, imprese e comunità locali saranno invitati a confrontarsi e a contribuire con idee e proposte concrete sulle quattro linee direttrici individuate dalla Fondazione Con il Sud: Nascere – garantire servizi e condizioni che rendano possibile e desiderabile mettere al mondo figli nei territori interni; Restare – costruire opportunità per i giovani che scelgono di non emigrare; Ritornare – favorire il rientro

di chi è andato via; Accogliere – valorizzare il ruolo dell’inclusione e dell’apertura a nuove comunità.

“Questo incontro – dichiarano i promotori – non è solo un passaggio tecnico di costruzione di un progetto, bensì è, prima di tutto, un atto di fiducia nel futuro possibile delle nostre terre. Crediamo che la co-progettazione dal basso, guidata dall’ascolto reale dei bisogni e delle potenzialità del territorio, sia oggi lo strumento più concreto per immaginare e costruire alternative credibili allo spopolamento”.

La partecipazione è libera, ma per ragioni organizzative è richiesta la compilazione del modulo di prenotazione

disponibile al seguente link https://forms.gle/1TqGwHQqzadNx2Bx7.