“Festival delle fiabe”, pubblicato l’avviso per le attività ludico-ricreative destinate ai bimbi

Il Settore Politiche europee, Cultura e Turismo del Comune di Avellino ha pubblicato una manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori del territorio per la redazione di un programma di attività ludico-didattiche e ricreative dedicate ai bambini e alle bambine per l’estate 2025 L’ente di piazza del Popolo intende individuare player in grado di organizzare attività a sostegno educativo e ricreativo a favore di minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, lingua, religione

Le tipologie di attività richieste riguardano laboratori teatrali, letture a tema, laboratori creativi, racconti e letture teatralizzate, riscoperta dei giochi di un tempo, spettacoli, giochi e intrattenimento all’aperto.

L’avviso è disponibile sul sito istituzionale del Comune, al link “https://www.comune.avellino.it/pdf/ufficiostampa/up_20250624010004.pdf”.



L’obiettivo – si legge nel bando – è la promozione di attività educative, ludiche e culturali, finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione della città e del suo patrimonio storico, artistico e culturale nel periodo estivo. Il tema centrale delle attività sarà il racconto dei luoghi della città, con particolare attenzione ai siti più caratteristici e identitari del territorio

Attraverso il teatro, la fiaba e il gioco, i partecipanti saranno guidati in un percorso esperienziale alla scoperta dei luoghi simbolo della città: piazze, monumenti, edifici storici, strade e quartieri che custodiscono storie, memorie e tradizioni. Le attività dovranno mirare a sviluppare nei bambini e nelle bambine un senso di appartenenza e consapevolezza rispetto al territorio che abitano, favorendo la trasmissione delle radici culturali e il rispetto per il patrimonio comune

Il progetto intende stimolare la creatività e la partecipazione attiva, coinvolgendo i più piccoli in narrazioni collettive, performance teatrali, laboratori di invenzione e giochi tematici che trasformino lo spazio urbano in un luogo vivo, parlante e ricco di significati

Il progetto sarà denominato “Festival delle fiabe: Ti racconto la città” e dovrà svilupparsi orientativamente tra luglio e settembre. I luoghi messi a disposizione dal Comune

saranno piazza della Libertà, piazza Kennedy, Villa comunale, Villa via Colombo, Parco del Teatro “Gesualdo”, Cunicoli Longobardi, Fontana di Grimoaldo, Cinema Eliseo, Casino del Principe e Villa Amendola. Il proponente potrà individuare altri luoghi identitari della città, previa autorizzazione dei rispettivi referenti a suo carico. La manifestazione di interesse, redatta in carta libera secondo il modello allegato, dovrà pervenire a mezzo PEC al seguente indirizzo ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it all’attenzione del Dirigente del II Settore Politiche Europee, Cultura e Turismo, Dott. Francesco Tolino.

La PEC dovrà recare il seguente oggetto: “Programma di attività ludico-didattiche e ricreative per l’estate 2025 ad Avellino, denominato “Festival delle fiabe: Ti racconto la città”. Manifestazione di interesse. Il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse è il 09/07/2025 alle ore 12,00.