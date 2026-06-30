Montefusco conquista la Bandiera Arancione per la qualità turistico-ambientale nei piccoli borghi

Montefusco conquista uno dei più prestigiosi riconoscimenti nazionali dedicati ai piccoli borghi italiani. Il Touring Club Italiano ha infatti assegnato al Comune irpino la Bandiera Arancione, il marchio di qualità turistico-ambientale riservato ai centri dell’entroterra che si distinguono per accoglienza, valorizzazione del patrimonio storico e culturale, sostenibilità e qualità dei servizi.

Montefusco è tra le sole sei nuove località italiane ad aver ottenuto il riconoscimento, entrando così nella rete dei 308 borghi certificati dal Touring Club Italiano.

«È una giornata storica per Montefusco – dichiara il Sindaco Salvatore Santangelo –. La Bandiera Arancione rappresenta il riconoscimento di un lavoro serio e costante portato avanti con una visione chiara: restituire centralità al nostro borgo, valorizzarne la storia, le tradizioni, il paesaggio e migliorare sempre di più la qualità dell’accoglienza.

Questo risultato appartiene all’intera comunità: ai cittadini, alle associazioni, alla Pro Loco, agli operatori turistici e commerciali, alle attività ricettive e a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a rendere Montefusco un luogo autentico e ospitale.

Negli ultimi anni abbiamo investito nella rigenerazione del borgo, nella promozione turistica, nei cammini, negli eventi culturali e nella valorizzazione delle nostre eccellenze, dal Greco di Tufo al tombolo, dalla ceramica al patrimonio storico. Oggi questo importante riconoscimento ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta.

La Bandiera Arancione non rappresenta un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare ancora di più. Continueremo a lavorare per rendere Montefusco sempre più attrattiva, viva e capace di offrire un’esperienza di qualità a cittadini e visitatori.»

L’Amministrazione comunale esprime il proprio ringraziamento al Touring Club Italiano per il prestigioso riconoscimento e a quanti hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo.

La Bandiera Arancione rafforza ulteriormente il percorso di crescita di Montefusco e ne consolida il ruolo tra i borghi più rappresentativi dell’Irpinia e della Campania, confermando come la tutela dell’identità, la qualità dei servizi e una visione di sviluppo sostenibile possano diventare elementi strategici per il futuro del territorio.