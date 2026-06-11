Estate 2026, al via i concerti gratuiti in Irpinia: ecco le date

L’estate irpina si accende a suon di musica. È un cartellone ricchissimo e, soprattutto, completamente accessibile quello che si prospetta per i prossimi mesi nei borghi e nelle piazze della provincia di Avellino, intervallato da feste patronali, festival storici e rassegne estive di varia natura.
Dopo il grande successo registrato dal concerto in Piazza Libertà ad Avellino che ha visto quale protagonista Enrico Ruggeri, nell’ambito delle celebrazioni del 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica Italiana, sono i programma eventi musicali gratuiti, senza sosta, fino a settembre.
Di seguito, l’elenco dettagliato dei concerti gratuiti in programma per ogni mese:
GIUGNO
Povia – Atripalda, 12 giugno;
Lorenzo Fragola – Bisaccia, 13 giugno;
Paolo Meneguzzi – Taurasi, 13 giugno;
Noemi – Ariano Irpino, 15 giugno;
Beba L’Imperatrice – Montemiletto, 20 giugno;
Samurai Jay – Solofra, 22 giugno;
LUGLIO
Tony Tammaro – San Michele di Serino, 3 luglio;
Eugenio Bennato – Andretta, 4 luglio;
Alunni Del Sole – Solofra, 12 luglio;
LDA & AKA 7EVEN – Solofra, 13 luglio;
Nomadi – Grottaminarda, 19 luglio;
Ermal Meta – Sperone, 23 luglio;
Nada – Lioni, 25 luglio;
I Desideri – Melito Irpino, 25 luglio;
Nostalgia 90 – Mugnano del Cardinale, 25 luglio;
Gaia – Volturara Irpina, 27 luglio;
Roberto Colella – Volturara Irpina, 28 luglio;
NCCP – Sant’Angelo dei Lombardi, 29 luglio.
AGOSTO
Angelo Famao – Montefusco, 3 agosto;
Elettra Lamborghini – Montemiletto, 6 agosto;
Nicola Siciliano – Vallesaccarda, 8 agosto;
Anna Tatangelo – Forino, 10 agosto;
Fausto Leali – Teora, 14 agosto;
Il Giardino dei Semplici – Materdomini di Caposele, 15 agosto;
PFM – Lioni, 16 agosto;
Povia – S. Martino Valle Caudina, 30 agosto;
I Desideri – Cesinali, 24 agosto;
Povia – Montemarano, 30 agosto.
(IN AGGIORNAMENTO)