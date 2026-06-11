Estate 2026, al via i concerti gratuiti in Irpinia: ecco le date

L’estate irpina si accende a suon di musica. È un cartellone ricchissimo e, soprattutto, completamente accessibile quello che si prospetta per i prossimi mesi nei borghi e nelle piazze della provincia di Avellino, intervallato da feste patronali, festival storici e rassegne estive di varia natura.

Dopo il grande successo registrato dal concerto in Piazza Libertà ad Avellino che ha visto quale protagonista Enrico Ruggeri, nell’ambito delle celebrazioni del 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica Italiana, sono i programma eventi musicali gratuiti, senza sosta, fino a settembre.

Di seguito, l’elenco dettagliato dei concerti gratuiti in programma per ogni mese:

GIUGNO

Povia – Atripalda, 12 giugno;

Lorenzo Fragola – Bisaccia, 13 giugno;

Paolo Meneguzzi – Taurasi, 13 giugno;

Noemi – Ariano Irpino, 15 giugno;

Beba L’Imperatrice – Montemiletto, 20 giugno;

Samurai Jay – Solofra, 22 giugno;

LUGLIO

Tony Tammaro – San Michele di Serino, 3 luglio;

Eugenio Bennato – Andretta, 4 luglio;

Alunni Del Sole – Solofra, 12 luglio;

LDA & AKA 7EVEN – Solofra, 13 luglio;

Nomadi – Grottaminarda, 19 luglio;

Ermal Meta – Sperone, 23 luglio;

Nada – Lioni, 25 luglio;

I Desideri – Melito Irpino, 25 luglio;

Nostalgia 90 – Mugnano del Cardinale, 25 luglio;

Gaia – Volturara Irpina, 27 luglio;

Roberto Colella – Volturara Irpina, 28 luglio;

NCCP – Sant’Angelo dei Lombardi, 29 luglio.

AGOSTO

Angelo Famao – Montefusco, 3 agosto;

Elettra Lamborghini – Montemiletto, 6 agosto;

Nicola Siciliano – Vallesaccarda, 8 agosto;

Anna Tatangelo – Forino, 10 agosto;

Fausto Leali – Teora, 14 agosto;

Il Giardino dei Semplici – Materdomini di Caposele, 15 agosto;

PFM – Lioni, 16 agosto;

Povia – S. Martino Valle Caudina, 30 agosto;

I Desideri – Cesinali, 24 agosto;

Povia – Montemarano, 30 agosto.

(IN AGGIORNAMENTO)