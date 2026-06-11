Elezioni comunali a Monteforte, il Tar annulla il voto in due Sezioni

MONTEFORTE IRPINO – Il Tar di Salerno annulla le operazioni elettorali in due sezioni, la 1 e la 7, per l’elezione del sindaco di Monteforte Irpino dello scorso 24 e 25 novembre. I giudici della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo hanno riunito i due ricorsi presentati contro una serie di atti collegati alla proclamazione del primo cittadino Fabio Siricio.

I RICORSI

Due i ricorsi presentati, quello di Paolo De Falco, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini e quello di Martino Santulli, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Rocco, Mirko Polzone. La parte resistente invece rappresentata da Fabio Siricio, difeso dagli avvocati Valerio Iorio, Vincenza Gentilcore, Bernardo Giorgio Mattarella, Marco Petitto e Rocco Latessa, Valentina Sparano, Valentina Venuti, Francesca De Santis, Giuliano Del Mastro, Massimo Vitale, Pasquale Capriglione, Katia Renzulli, rappresentati e difesi dagli avvocati Valerio Iorio, Vincenza Gentilcore; Elisabetta Iannaccone, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Contieri e Bruno Mercurio. I due ricorso riuniti per chiedere l’annullamento del verbale delle operazioni della Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del Comune di Monteforte Irpino, in data 25.11.2025, con il quale Fabio Siricio è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco di Monteforte Irpino in uno ai Consiglieri Comunali; dei verbali delle operazioni elettorali del 24.11.2025 relativi alle Sezioni elettorali nn. 1, 2, 6, 7, 8;della delibera del Consiglio Comunale di Monteforte Irpino di convalida degli eletti; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali; nonché per l’accertamento della nullità delle operazioni elettorali del rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Monteforte Irpino del 23 e 24 novembre 2025 e conseguente obbligo di rinnovazione delle consultazioni”.

LA DECISIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, annulla le operazioni elettorali eseguite nella sezione numero 1 e nella sezione numero 7. Accoglie, in parte, il ricorso NRG 2091 del 2025, integrato con motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla le operazioni elettorali eseguite nella sezione numero 1 e nella sezione numero 7. Il Tar ha disposto anche “l’immediata trasmissione del dispositivo della sentenza al Sindaco di Monteforte Irpino e al Prefetto di Avellino. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.