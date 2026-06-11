Accessi venosi periferici, a Grottaminarda la giornata di formazione nazionale al Polo didattico universitario

Il Polo Didattico Universitario dell’Asl Avellino al centro di un webinar nazionale dedicato agli accessi venosi periferici. Professioni provenienti da tutta Italia si confronteranno nell’ambito di un importante evento formativo dedicato alla “Presentazione dei nuovi Protocolli GAVeCeLT–IVAS per l’inserzione degli accessi venosi periferici” promosso dalle società scientifiche GAVeCeLT (Gruppo Accessi Venosi Centrali a Lungo Termine) e IVAS (Italian Vascular Access Society), in collaborazione con l’Asl di Avellino e l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
L’Azienda Sanitaria Locale conferma il proprio impegno nel sostenere il percorso di
crescita scientifica, culturale e specialistica della professione infermieristica, attraverso la
diffusione delle migliori evidenze disponibili e l’adozione di protocolli condivisi finalizzati
alla sicurezza delle cure.
In questa prospettiva si inserisce il webinar dedicato alla presentazione dei nuovi protocolli
per l’inserzione degli accessi venosi periferici, rivolto a tutti gli infermieri, ad accesso libero
e gratuito, che vedrà la partecipazione dei massimi esperti nazionali del settore.
L’iniziativa, infatti, si inserisce nelle attività didattiche del Master Universitario di I° livello
“Nursing degli Accessi Vascolari a Medio e Lungo Termine”, percorso specialistico
realizzato dall’Ateneo in convenzione con l’Asl Avellino. Durante il webinar interverranno da Grottaminarda i docenti Fabrizio Brescia e Daniele Elisei, insieme ad esperti delle società scientifiche partner.
«Sono soddisfatta per questa importante iniziativa formativa che sottolinea il valore della
collaborazione tra l’Asl Avellino, l’Università “Vanvitelli” e alcune tra le più importanti
società scientifiche del panorama italiano – afferma il Direttore Generale dell’Asl
Avellino, Maria Concetta Conte – La diffusione dei nuovi protocolli consente ai
professionisti sanitari di acquisire conoscenze aggiornate indispensabili per garantire
prestazioni di elevata qualità. Un particolare apprezzamento – conclude – va al corpo
docente, composto da professionisti di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale».
Sulla stessa linea anche le dichiarazioni di Pia Giovannelli, Responsabile del Master
universitario: «Questo evento rappresenta il valore accademico dell’iniziativa e
l’importanza della sinergia tra Università, professionisti sanitari e società scientifiche nella
diffusione dei nuovi saperi. È un esempio concreto di integrazione tra formazione
universitaria, innovazione scientifica e sistema sanitario, con l’obiettivo comune di
promuovere una sanità sempre più sicura e di qualità».
«Questo appuntamento formativo valorizza il ruolo dell’Infermiere quale professionista
protagonista nei percorsi di sicurezza, innovazione e sviluppo delle competenze avanzate.
– afferma il coordinatore del Polo didattico universitario dell’Asl Avellino, Rocco
Cusano – La formazione specialistica assume un ruolo strategico nel garantire prestazioni di altissima qualità, appropriatezza degli interventi e una migliore presa in carico della
persona assistita.
Programma Scientifico dell’Evento
Sabato 13 giugno 2026, Ore 09:00 – 11:00
09:00 | Introduzione – M. Pittiruti, G. Scoppettuolo
09:15 | Presentazione del protocollo SISPeC (ISCaPeC) – F. Pinelli
09:35 | Presentazione del protocollo SILPeC (ISCaPed) – D. Giustivi
09:55 | Presentazione del protocollo SIMiC (ISCaMid) – F. Brescia
10:15 | Discussione aperta con la partecipazione di: M.G. Annetta, R. Bastos, F. Carlucci,
A. Fabiani, D. Elisei, S. Elli, V. Faraone, A. Musarò, G. Ortiz-Miluy
10:45 | Conclusioni – M. Pittiruti, G. Scoppettuolo
Come partecipare al webinar
L’accesso al webinar è libero e gratuito. Tutti gli interessati sono invitati a seguire l’evento
in diretta sulla piattaforma Zoom:
ID riunione: 837 1951 6408
Codice d’accesso: 122294