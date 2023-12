Espulsione dal Territorio Nazionale di cittadino straniero

In data odierna personale della Polizia di Stato della Questura di Avellino, in seguito all’emissione dell’ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore, ha proceduto all’accompagnamento coattivo di un trentenne cittadino nigeriano presso il C.P.R. (Centro di permanenza e rimpatrio per i migranti) di Palazzo San Gervasio (PZ),

In particolare il predetto cittadino straniero, ospite della CARITAS diocesana di Avellino presso la struttura di ricovero “Mons. A. Forte” sita in questa via Silvati e Morelli, si era allontanato più volte dalla struttura, abusando sovente di be

vande alcoliche, creando, in talune circostanze, turbative ai passanti in alcune strade cittadine.



Il cittadino nigeriano, già titolare di permesso di soggiorno scaduto nello scorso mese di marzo era stato, inoltre, denunciato da personale delle Volanti della Questura di Avellino all’A.G. per i reati di resistenza, minacce e lesioni P.U.