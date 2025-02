Esperienza proficua e interessante per Giovanni Esposito nel Gruppo Territoriale Avellino del M5S

Con il contributo dei media e attraverso questa nota, Giovanni Esposito scrive, desidero condividere la mia esperienza all’interno del Gruppo Territoriale di Avellino del M5S. Sin dal primo giorno, grazie in particolar modo prima dalla precedente rappresentante Rita Sciscio poi dalla neo rappresentante Sara Spiniello e da molti iscritti, mi sono sentito non solo accolto ma anche valorizzato, proprio come ogni persona merita di essere trattata.

Il rapporto con Sara Spiniello ma anche con tutti coloro che compongono e rendono operativo il gruppo territoriale di Avellino è caratterizzato da un dialogo aperto, costruttivo e collaborativo ma soprattutto comprensivo, il che rende tutto più facile e stimolante, difatti al momento e ne sono entusiasta di poterlo annunciare si stanno pianificando già diverse iniziative insieme che presto saranno svelate con l’unico obiettivo di creare qualcosa di veramente utile e significativo a favore delle fasce deboli della nostra comunità.

La mia esperienza all’interno del G.T. tenta di essere sempre in linea anche con i diversi riferimenti di spicco e che hanno maggiormente manifestato sensibilità alla tematica provinciali, regionali e nazionali, tra questi il Consigliere Regionale e Coordinatore Provinciale del M5S Vincenzo Ciampi, il Coordinatore Regionale Salvatore Micillo e in particolar modo con Mariolina Castellone Vice Presidente del Senato tutti in quota M5S, se non anche in conclusione l’eurodeputato Onorevole Pasquale Tridico.