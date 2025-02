Noi Moderati: domenica il tesseramento in piazza ad Avellino

Noi Moderati lancia la campagna di tesseramento nelle piazze campane. Sabato 22 febbraio e domenica 23 febbraio, in tutti i cinque capoluoghi di provincia saranno allestiti dei gazebo in cui diversi esponenti politici di Noi Moderati si confronteranno con i cittadini, illustreranno le linee guida del partito e raccoglieranno le adesioni dei sostenitori.

Si parte da Napoli, sabato 22 febbraio a via Scarlatti (quartiere Vomero), dalle 16:30 alle 19, dove sarà presente la deputata Mara Carfagna. Al suo fianco il coordinatore regionale in Campania di Noi Moderati Gigi Casciello e il coordinatore della provincia di Napoli Riccardo Guarino.

“Siamo consapevoli della disaffezione dei cittadini nei confronti della politica, – dichiara Casciello – ancor di più in una regione come la nostra dove ai bisogni primari come il diritto alla tutela alla salute si risponde con l’assoluta inefficienza organizzativa per l’incapacità di chi da dieci anni governa la Regione Campania. Ma è proprio dando sostegno a chi come Noi Moderati si propone come alternativa, insieme agli alleati del centrodestra, sarà possibile restituire alla Campania un governo capace, efficiente e che parta dalle vere istanze ed esigenze dei cittadini e degli specifici territori”.

Sabato 22 febbraio i gazebo saranno allestiti anche a Salerno e Caserta.

Domenica 23 febbraio, invece, appuntamento ad Avellino (orario 10-13) al corso Vittorio Emanuele, altezza Piazza Agnes, con la presenza del parlamentare Pino Bicchielli; a Benevento in piazza Risorgimento.