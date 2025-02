Ad Avellino convegno sull’educazione ambientale e il benessere animale con Sergio Costa

Giovedì 27 febbraio 2025, alle ore 17:30, il Circolo della Stampa di Avellino ospiterà un convegno di grande rilevanza dedicato all’educazione ambientale, alla biodiversità e al benessere animale. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per approfondire temi cruciali per la salvaguardia del nostro pianeta e per il rispetto di tutte le forme di vita che lo abitano.

Il convegno vedrà la partecipazione di illustri relatori, tra cui Sara Spiniello, referente di CADAPA, Alfredo Riccio, rappresentante di interessi delle ONG animaliste, Luciano Ratini, responsabile ambiente di LEAL, e Sergio Costa, vice presidente della Camera dei Deputati. Questi esperti porteranno le loro preziose esperienze e competenze, contribuendo a stimolare un dibattito costruttivo su come possiamo tutti fare la nostra parte per tutelare l’ambiente e gli animali.

L’importanza dell’educazione ambientale non può essere sottovalutata: essa è fondamentale per formare una nuova generazione consapevole e attenta alle problematiche ecologiche. La biodiversità, al centro delle discussioni, è un patrimonio da proteggere, essenziale per il mantenimento degli equilibri naturali. In un periodo storico in cui il cambiamento climatico e la perdita di habitat minacciano la vita sulla Terra, è fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di adottare comportamenti più sostenibili.

Inoltre, il benessere animale è un tema di crescente importanza che merita attenzione e rispetto. La nostra società è chiamata a riflettere su come le nostre azioni quotidiane possano influenzare la vita degli animali e sull’importanza di garantire loro condizioni di vita dignitose.

Il convegno si propone di essere un momento di confronto e di scambio di idee, aperto a tutti coloro che desiderano contribuire a una causa comune. Sarà un’occasione per ascoltare direttamente le testimonianze di chi lavora ogni giorno per promuovere la sostenibilità e il rispetto verso il nostro ambiente e gli animali.