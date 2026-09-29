Esordio per Emilio Zuccardi in Serie A2 con l’Avellino Basket

Prima presenza sul parquet di Serie A2 per Emidio Zuccardi, giovane talento classe 2009 dell’Under 19 Gold dell’Avellino Basket, che domenica ha fatto il suo esordio nel campionato di Serie A2 in occasione della gara contro Elachem Vigevano.

Zuccardi si è avvicinato alla pallacanestro grazie ai genitori: papà Angelo e mamma Ida Tomasiello hanno avuto esperienze importanti nel basket maschile e femminile vincendo campionati con le maglie delle squadre della propria città. Cresciuto nel minibasket della Vito Lepore, è poi entrato a far parte nel settore giovanile dell’Avellino Basket con la formazione Under 14.

Da allora ha seguito tutto il percorso di crescita all’interno del vivaio biancoverde arrivando a conquistare l’opportunità di essere aggregato alla prima squadra, entrando nel roster della stagione 2026/2027.

Non soltanto campionati giovanili e prima squadra, come lo scorso anno, con la formula del doppio tesseramento, veste la maglia della Visionformazione impegnata nel campionato di Serie C, consentendo al giovane atleta di fare esperienza in un campionato seniores.

L’esordio di Zuccardi rappresenta una tappa importante non soltanto per il giocatore, ma anche per il progetto del settore giovanile dell’Avellino Basket, che continua a lavorare per accompagnare i propri giovani atleti verso il basket senior, offrendo loro occasioni concrete di crescita e di confronto.

«Siamo particolarmente felici per l’esordio di Emidio – commenta il Presidente Giuseppe Lombardi – perché rappresenta un momento importante per l’atleta, ma anche la testimonianza concreta del lavoro che stiamo portando avanti sul nostro settore giovanile. Per noi è motivo di grande orgoglio vedere un ragazzo che ha iniziato il suo percorso nel nostro vivaio arrivare fino alla prima squadra. Il suo esordio in Serie A2 è una soddisfazione che condividiamo con Emidio e con tutte le persone che lo hanno accompagnato in questi anni di crescita».

Per Emidio, quella di ieri resterà la prima pagina di un percorso appena iniziato sul parquet della Serie A2.