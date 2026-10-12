Esercitazione sismica in Prefettura e inaugurazione del nuovo COC: “Pronti per le emergenze”

Verificare procedure, collegamenti e capacità di risposta in caso di calamità naturale. È questo l’obiettivo delle iniziative svolte oggi ad Avellino nell’ambito della Settimana della Protezione Civile in Campania, organizzata in collaborazione con la Protezione Civile regionale. Una giornata intensa che ha visto la Prefettura impegnata in una complessa simulazione di evento sismico e, a seguire, l’inaugurazione del nuovo Centro Operativo Comunale (COC).

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La mattinata ha avuto come protagonista la Prefettura di Avellino, dove è stata attivata una simulazione di terremoto con l’attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS). L’esercitazione ha permesso di testare le modalità di attivazione e il coordinamento tra le diverse componenti del sistema di protezione civile, con un focus specifico sui collegamenti con le amministrazioni comunali, la circolazione delle informazioni e l’organizzazione degli interventi nelle primissime fasi dell’emergenza. Nel corso dell’iniziativa, il Prefetto Franca Fico ha richiamato l’importanza della pianificazione, della formazione e della collaborazione tra istituzioni, sottolineando la necessità di disporre di procedure chiare e di strutture operative in grado di attivarsi tempestivamente. La preparazione e l’addestramento assumono un rilievo cruciale in una provincia come quella irpina, più volte colpita da eventi sismici di elevata intensità che hanno segnato profondamente il territorio. Il ricordo del terremoto del 1980 impone che i piani comunali siano sempre aggiornati e che i cittadini conoscano le aree di attesa, i punti di ammassamento dei soccorritori e le strutture di accoglienza.

Inaugurato anche il nuovo COC del Comune di Avellino, struttura destinata a coordinare le attività comunali in caso di emergenza e ad assicurare il raccordo con la Prefettura e con gli altri soggetti coinvolti nei soccorsi. A tagliare il nastro della nuova sede, situata a Rione Parco, è stata la vicesindaca Anna D’Aliasi (Movimento 5 Stelle), che ha illustrato le caratteristiche e la valenza strategica del nuovo presidio. “Oggi per Avellino è una giornata fondamentale e importantissima”, ha dichiarato la vicesindaca D’Aliasi. “L’amministrazione ci ha tenuto fortemente ad avere una sede operativa per il COC. Abbiamo individuato una struttura antisismica di livello 4, con una posizione strategica fondamentale che permette di essere centrali senza congestionare il traffico. Da qui si potranno dirigere le emergenze che, speriamo il più tardi possibile, arriveranno”. La vicesindaca ha poi sottolineato l’importanza della memoria storica e della sinergia con il volontariato: “Il terremoto dell’80 ci ha ricordato un fattore principale: dobbiamo essere pronti sempre. Il Comune di Avellino si sta adoperando per coinvolgere i volontari di protezione civile e stringere accordi con le associazioni per prestare la maggiore assistenza possibile alla popolazione, mantenendo un filo diretto anche con la Regione Campania”.