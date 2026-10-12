Manovre spericolate per sfuggire all’alt della Polizia: arrestato un 28enne rumeno.

VALLO LAURO- Per sfuggire all’alt della Polizia si lancia in una fuga spericolata per le strade di Moschiano. Quella conclusa con l’arresto di un ventottenne rumeno per fuga pericolosa. In particolare, nella serata di sabato , i poliziotti del Commissariato di P.S. di Lauro, agli ordini del commissario Gianmarco Galdo, nell’ambito di appositi servizi finalizzati al contrasto delle attività delittuose, effettuavano un posto di controllo nel territorio del Vallo di Lauro nel corso del quale un’autovettura Mercedes Classe A condotta da un uomo non si fermava all’Alt Polizia intimato dagli agenti, fuggendo ad alta velocità e con manovre spericolate tali da mettere in pericolo l’incolumità dei pedoni e degli altri automobilisti oltre che degli stessi operatori della Volante. Gli accertamenti immediati effettuati dai poliziotti del Commissariato di P.S. consentivano di risalire al conducente del veicolo, un 28enne rumeno, con a carico pregiudizi di polizia, residente in un Comune del Vallo di Lauro, che veniva tratto in arresto per fuga pericolosa e denunciato all’A.G. per guida senza patente e manomissione della targa. All’esito del rito direttissimo, svoltosi nella mattinata odierna presso il Tribunale di Avellino, è stato convalidato l’arresto e rimesso in liberta’ come chiesto dal suo difensore, l’avvocato Pompeo Le Donne.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona arrestata sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo. La misura restrittiva, anche in flagranza differita, prevista per il reato di cui all’art. 192, c. 7-bis del Codice della strada, introdotto dal Decreto-Legge 24 febbraio 2026 n.23, è stata applicata tra le prime volte in questa provincia irpina, consentendo alle forze di polizia una più efficace azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni delittuosi.