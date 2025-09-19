Presentato a Caserta il Polo di Servizi e Formazione Oltre la Divisa

È stato presentato questa sera, presso la Biblioteca della Diocesi di Caserta, il 1° Polo di Servizi e Formazione “Oltre la Divisa”, un progetto innovativo e unico in Campania, rivolto al personale militare in servizio e in quiescenza delle Forze Armate e alle loro famiglie.

L’iniziativa nasce dalla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra l’Unione Sindacale Militare Interforze Associati (USMIA), le ACLI Provinciali di Caserta e le ACLI Benessere Solidarietà e Sviluppo, con il sostegno del Presidente del Consiglio Regionale della Campania, On. Gennaro Oliviero, intervenuto alla conferenza.

«Con la nascita del Polo di Servizi Oltre la Divisa – ha dichiarato il Presidente Oliviero – compiamo un passo concreto verso il riconoscimento del valore e del sacrificio quotidiano delle donne e degli uomini delle Forze Armate. Questo progetto è un segnale tangibile di vicinanza delle istituzioni a chi ha dedicato e dedica la propria vita alla sicurezza e al bene comune del Paese. La Campania, con questa iniziativa, si pone all’avanguardia, offrendo un modello che auspichiamo possa essere replicato anche in altre realtà regionali».

Il Polo offrirà un ampio ventaglio di servizi:

• supporto amministrativo (trattamento pensionistico, pratiche economiche e cause di servizio);

• salute e prevenzione (screening gratuiti e assistenza socio-sanitaria);

• benessere e tempo libero (attività ricreative, viaggi e convenzioni a tariffe agevolate);

• formazione e aggiornamento professionale (corsi universitari, master e recupero anni scolastici);

• consulenza fiscale, previdenziale e legale gratuita in materia militare.

Il progetto – promosso dal Presidente delle ACLI BSS, Claudio Milone, e dai vertici di USMIA Interforze, rappresentati dal Segretario Generale Leonardo Nitti, dal Generale di Divisione Francesco Maria Ceravolo in qualità di Segretario Nazionale per l’Area Negoziale, e dal Segretario Generale Regionale Campania, Abruzzo e Molise di USMIA Esercito, Nicola Ruffo – sarà operativo dal 1° ottobre 2025, presso la sede delle ACLI Provinciali di Caserta.

“Una bella iniziativa che abbiamo sposato con entusiasmo anche perché è il primo polo che si costituisce in Campania. Per questo voglio elogiare l’operato di Usmia della Campania che grazie alla fattiva attività del segretario Nicola Ruffo e del suo staff che hanno costituito insieme alle ACLI BSS questo importante progetto. Grazie alle Acli BSS per aver sposato il progetto e al Presidente del Consiglio Regionale della Campania On Oliviero per la sua concreta vicinanza e presenza”, ha affermato il Generale di Divisione Ceravolo.

“Un progetto importante e interessante per le forze armate. Un Grazie ai nostri preziosi collaboratori di Usmia Campania e alle Acli BSS per l’entusiasmo e la fattiva concreta operativa con cui hanno ideato e realizzato il progetto Oltre la divisa”, ha affermato il Segretario Generale Nitti.

Durante l’iniziativa c’è stato anche il toccante intervento del 1o Mar. R.O. Carmine Pedata, Croce d’Onore per le Vittime del Terrorismo.

Attraverso questo Polo, esperti militari e professionisti qualificati saranno a disposizione per fornire assistenza concreta e qualificata, creando un presidio stabile di sostegno e tutela per chi vive quotidianamente la realtà militare e per le loro famiglie.

I dettagli sulle modalità operative e i servizi attivati saranno comunicati attraverso i canali ufficiali di USMIA e ACLI BSS.