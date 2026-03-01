Irpinia, la Confsal rafforza il 118 convenzionato: nuove nomine

La Confsal Funzioni Locali consolida la propria presenza nel comparto dell’Emergenza Territoriale 118 della provincia di Avellino con la nomina di Anthea Pulzone come Coordinatore Provinciale e di Luca Mazza come Vice Coordinatore Provinciale per il servizio convenzionato.

Le nomine, formalizzate dal Dirigente Provinciale Confsal Lorenzo Tramaglino, giungono al termine di un percorso di ascolto e confronto che prosegue da mesi con i lavoratori del settore. Un’attività costante di monitoraggio delle criticità organizzative e contrattuali che ha evidenziato la necessità di aprire una fase nuova di interlocuzione istituzionale.

Il servizio di emergenza territoriale 118 rappresenta un presidio essenziale per la tutela della salute pubblica. Proprio per la sua centralità strategica, la Confsal Funzioni Locali ritiene che un servizio così rilevante non possa essere gestito in forma privatistica, ma debba essere pienamente ricondotto nell’alveo della gestione pubblica, garantendo uniformità organizzativa, certezza contrattuale e stabilità per il personale impegnato quotidianamente in prima linea.

Non si tratta di una contrapposizione verso le realtà operative presenti sul territorio, bensì della volontà di avviare un confronto costruttivo sul modello di gestione, nell’interesse dei lavoratori e dei cittadini. La Confsal si farà promotrice della richiesta di un incontro presso la Regione Campania, con l’obiettivo di aprire un tavolo di confronto dedicato alla prospettiva di internalizzazione del servizio 118 e alla definizione di un percorso chiaro, condiviso e sostenibile.

Anthea Pulzone e Luca Mazza avranno il compito di coordinare le attività sindacali provinciali del comparto, mantenere un dialogo costante con il personale e supportare l’azione di interlocuzione con le istituzioni regionali.

La Confsal conferma il proprio impegno nel garantire che il servizio di emergenza territoriale sia organizzato secondo criteri di piena responsabilità pubblica, efficienza e valorizzazione professionale, a tutela della salute collettiva e della dignità dei lavoratori.