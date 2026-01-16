Esame da Agente Immobiliare Roma: info e come superarlo con Easy Quizzz

Vuoi scoprire in cosa consiste l’esame agente immobiliare per ottenere l’abilitazione e operare con la tua professione a Roma? In questo articolo scopriremo insieme in cosa consiste e come superarlo al meglio. Lo scoglio più importante da superare è il quiz della Camera di Commercio: in questa sede, i candidati sono chiamati a dimostrare le proprie competenze giuridiche, ma anche abilità tecniche e pratiche come le inevitabili doti comunicative.

Chi vuole lavorare come Agente Immobiliare nella Città Eterna, però, può contare su un prezioso alleato: Easy Quizzz con il suo quiz esame agente immobiliare Roma, il simulatore più completo sul mercato per arrivare preparati alla prova scritta e all’esame orale.

Come si svolge l’esame da Agente Immobiliare a Roma

L’esame per diventare agenti d’affari in mediazione a Roma, ai sensi dell’art. 2 L.39/1989, è gestito direttamente dalla Camera di Commercio di Roma.

Requisiti principali

Per iscriversi all’esame è necessario essere in possesso di almeno di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e di essere residente nella provincia di Roma. Inoltre, gli aspiranti Agenti Immobiliari devono aver frequentato corsi abilitanti istituiti dalla città metropolitana o da altri enti accreditati dalla regione con un monte ore di almeno 150 ore.

Sono ammessi anche cittadini provenienti da Paesi extra-UE con un permesso di soggiorno in corso di validità e con residenza nella provincia della Camera di Commercio scelta per l’esame. I candidati in possesso di un titolo di studio estero, inoltre, devono prima ottenere la dichiarazione di corrispondenza del diploma al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

I corsi abilitanti possono essere frequentati in qualsiasi regione d’Italia. Al contrario, i candidati devono sostenere l’esame presso la Camera di Commercio della provincia di residenza.

Iscriversi all’esame da Agente Immobiliare a Roma

L’iscrizione all’esame da Agente Immobiliare a Roma va effettuata esclusivamente online su una piattaforma della Camera di Commercio appositamente dedicata. Dopo aver effettuato l’accesso tramite i principali sistemi di verifica dell’identità come SPID, CIE o CNS, occorre effettuare il pagamento attraverso la piattaforma PagoPA. Il mancato pagamento comporta l’invalidità della domanda.

Dopo questa fase, a ogni candidato giunge una comunicazione via mail con la data della prima prova, quella scritta, per la quale c’è un preavviso minimo di 15 giorni.

I candidati che non superano la prova scritta devono attendere almeno 6 mesi dalla notifica del risultato per effettuare una nuova iscrizione, ragion per cui è indispensabile arrivare alla prova con una buona preparazione.

La struttura dell’esame: prove scritte e prova orale

Gli aspiranti agenti immobiliari, come i mandatari a titolo oneroso nel settore, devono affrontare due prove scritte e una orale.

Quiz scritti

Entrambe le prove prevedono 20 domande estratte casualmente da una banca dati ufficiale pubblica della CCIAA di Roma. I quesiti vertono su diverse materie e hanno l’obiettivo di valutare le competenze fondamentali su argomenti come la legislazione relativa alla professione di mediatore, diritto civile (in particolare, diritti reali, obbligazioni, contratti, mandati, mediazioni, vendite, locazioni, ipoteche), diritto tributario in materia immobiliare, estimo, catasto, registro immobiliare, concessioni e autorizzazioni edilizie, comunione, condominio, credito fondiario, finanziamenti e agevolazioni.

La Camera di Commercio pubblica alcuni quiz per offrire agli aspiranti Agenti Immobiliari la possibilità di autovalutare le proprie competenze e la propria preparazione.

Ogni risposta esatta ha un punteggio di 0.5 e ogni risposta errata sottrae 0.5 punti dal computo finale. La

Prova orale

Nella prova orale, i candidati vengono valutati sulla base delle competenze nelle stesse materie sopra menzionate, ma anche sulla conoscenza dei mercati immobiliari urbano e agrario, oltre che dell’andamento dei prezzi e delle consuetudini in essere.

Tutte le prove si considerano superate esclusivamente con un punteggio minimo di 6/10. Al superamento delle prove scritte e di quella orale, è possibile effettuare l’iscrizione al Registro delle Imprese al REA e ottenere il cosiddetto “patentino” indispensabile per l’esercizio della professione.

Quanto guadagna un Agente Immobiliare a Roma? Opportunità e potenziale di crescita

A Roma, la professione di Agente Immobiliare offre possibilità di guadagno molto interessanti, anche se estremamente variabili. In media, uno stipendio mensile può oscillare tra circa 1.000€ e 2.500€, ma le cifre cambiano sensibilmente in base all’esperienza e alla tipologia di attività svolta. Chi è all’inizio della carriera solitamente parte da 1.000€-1.500€, mentre gli agenti con maggiore esperienza e un buon portafoglio clienti possono arrivare a 1.500€-2.500€. I professionisti più affermati, soprattutto autonomi e specializzati in immobili di pregio, possono superare tranquillamente 3.000€-6.000€ al mese, con possibilità anche superiori nel settore luxury. Il motivo è legato principalmente alle provvigioni, che in genere corrispondono al 2-3% sul prezzo di vendita o a circa il 10% del canone annuo per gli affitti.

L’entità del guadagno dipende da diversi fattori: esperienza, autonomia professionale, volume di transazioni concluse, modello contrattuale (stipendio + provvigione o totalmente a provvigione) e specializzazione, con il mercato del lusso che rappresenta il segmento più redditizio.

Quiz sulla banca dati CCIAA Roma: sono davvero sufficienti?

Sul sito della Camera di Commercio di Roma è disponibile una banca dati con vari quiz suddivisi per materia.

I principali limiti di questi strumenti, sono:

l’impossibilità di simulare in maniera pratica e reale

l’impossibilità di accedere a uno storico delle prove svolte

l’assenza di strumenti per personalizzare i test

l’assenza di sincronizzazione

Easy Quizzz, al contrario, replica fedelmente le dinamiche dei quiz ufficiali per creare una piattaforma ideale per un allenamento pratico, concreto e realmente efficace, calibrato per il superamento dell’esame da Agente Immobiliare a Roma al primo tentativo.

IMMAGINE

https://drive.google.com/file/d/1MVjLiGR5Sy8ATdLmSS8cdzXrzk52GPcT/view?usp=sharing

I punti di forza di Easy Quizzz: il miglior simulatore per l’esame da Agente Immobiliare

Come abbiamo accennato, Easy Quizzz è una piattaforma dedicata alla preparazione mirata di alcune prove d’esame, come quella per agenti immobiliari. La principale differenza rispetto ai competitor riguarda il suo approccio da “campo di allenamento digitale”, simile all’esame reale, in senso lato. Vediamo perché:

Fedeltà alla situazione reale

Uno degli aspetti più importanti di Easy Quizzz è la fedeltà della sua simulazione. La piattaforma, infatti, utilizza l’esatta struttura del quiz a scelta multipla, con anche l’obbligo di scegliere una sola risposta, ma soprattutto abitua a gestire il tempo e il ritmo di una prova vera.

Tutto questo non solo aiuta a familiarizzare con le logiche dell’esame, ma si traduce anche in una migliore gestione dell’ansia e in una maggiore concentrazione, permettendo di migliorare la rapidità e l’efficienza delle decisioni.

IMMAGINE

https://drive.google.com/file/d/1LyG9CnD0wjacmH76wYGp5AOu6GOJnM_g/view?usp=sharing

Spiegazione puntuale degli errori

Easy Quizzz è pensato anche per fornire spiegazioni chiare e ragionate degli errori. In fase di simulazione, infatti, sulla piattaforma non viene visualizzato solo il conteggio delle risposte corrette e di quelle errate, ma viene anche illustrato anche il ragionamento per poter comprendere immediatamente la natura dell’errore.

In questo modo, Easy Quizzz consente di conoscere immediatamente la norma o il principio, memorizzando il processo logico ed evitando nuovi errori simili in futuro. Grazie a questo approccio, la piattaforma diventa molto più di un semplice strumento di verifica delle competenze, trasformandosi in un vero e proprio strumento di apprendimento attivo.

Flessibilità estrema

Può capitare che gli aspiranti Agenti Immobiliari abbiano già delle occupazioni a tempo pieno, o magari impegni familiari. In una grande città come Roma, inoltre, un altro tema rilevante è il tempo trascorso negli spostamenti, magari sui mezzi pubblici.

Easy Quizzz si adatta perfettamente a tutte queste categorie di persone, perché consente di scegliere fra simulazioni brevi e test completi, di lavorare esclusivamente su alcuni argomenti e di ripetere domande ostiche, magari quelle su cui si inciampa più spesso.

Il grande vantaggio di Easy Quizzz, in altre parole, è dato dalla possibilità di avere una preparazione su misura, calibrata sulle criticità.

IMMAGINE

https://drive.google.com/file/d/1Sz5b6eA6EjTFLZFjHfRb851ZgM9blo5r/view?usp=sharing

Massima sincronizzazione tra diversi dispositivi

Easy Quizzz funziona molto bene su diversi dispositivi e, grazie a un perfetto lavoro di sincronizzazione, il passaggio da PC a smartphone o tablet è fluido e immediato. I progressi vengono sempre salvati in automatico, per cui è estremamente facile iniziare un test su un dispositivo e proseguirlo su un altro, senza interruzioni e senza la necessità di supporti fisici come i libri.

Interfaccia ottimizzata per la massima concentrazione

Per una piattaforma dedicata allo studio, un’interfaccia pensata per migliorare la concentrazione e facilitare lo studio è più che mai essenziale.

Anche da questo punto di vista, Easy Quizzz rappresenta un’autentica certezza: la navigazione è intuitiva, semplice ed estremamente fluida tra le varie domande. Inoltre, l’assenza di fastidiose pubblicità e banner invasivi sugli schermi, qualsiasi sia il dispositivo utilizzato, consente di tenere alta l’attenzione solamente su domande e risposte.

Banche dati ampie e sempre aggiornate

Poiché le normative che regolano la materia sono spesso soggette a modifiche, è importante anche prepararsi su materiali aggiornati. Sotto questo aspetto, Easy Quizzz raccoglie grandi volumi di quesiti e aggiorna periodicamente (e in background) tutte le domande. In altre parole, chi si allena su Easy Quizzz lavora su contenuti attualizzati, su normative e prassi recenti e tutt’altro che superate. Inoltre, questo si traduce in un vantaggio pratico anche sulle possibili formulazioni della domanda.

Le recensioni degli utenti su Easy Quizzz

A supporto di quanto abbiamo visto finora, i feedback di chi ha già utilizzato la piattaforma Easy Quizzz per la preparazione di esami, concorsi e abilitazioni, compresi anche i percorsi per agenti immobiliari, confermano alcuni punti di forza.

Fedeltà all’esame reale. Molti candidati hanno sottolineato quanto sia stata preziosa l’esperienza di allenamento su Easy Quizzz per l’esame reale, in virtù della sua straordinaria fedeltà. In numerosi casi, il fatto di aver già conosciuto dinamiche e domande simili a quelle poi trovate nella prova ufficiale ha contribuito a mitigare l’effetto shock e migliorato la concentrazione.

Per molti utenti, la presenza del tracciamento e dello storico dei risultati ha permesso un significativo miglioramento delle percentuali settimana dopo settimana.

Uno dei feedback più comuni riguarda la bontà e l’utilità delle spiegazioni per le domande a cui non si risponde correttamente: ogni test diventa una vera e propria mini-lezione sulle materie d’esame.

Facilità di utilizzo. Gli utenti normalmente non abituati a utilizzare piattaforme digitali sottolineano quanto Easy Quizzz sia intuitiva e immediata. Con una platea di candidati potenzialmente molto variegata ed eterogenea, questo aspetto è decisamente rilevante.

Questo riassunto deriva da recensioni verificate di utenti reali e conferma in maniera chiara ed evidente quanto Easy Quizzz riesca a superare l’approccio da “sito di quiz” proprio di altri competitor, trasformandosi in una piattaforma dedicata a una preparazione strutturata e mirata al superamento dell’esame da agente immobiliare.

Le differenze tra Easy Quizzz e gli altri simulatori

Caratteristica Easy Quizzz QuizAgenteImmobiliare.it Immobilquiz.it Studio Offline + Sincronizzazione Web/Mobile ✅ Disponibile: puoi studiare offline e ritrovare i progressi sincronizzati automaticamente su tutti i dispositivi ⚠️ Funzionalità di accesso ai quiz presenti, ma non è indicata chiaramente una sincronizzazione automatica o utilizzo offline ⚠️ Accesso e quiz fruibili via web, senza indicazioni specifiche su sincronizzazione tra dispositivi Modalità Pratica Personalizzabile ✅ Altissimo livello di configurazione: scelta argomenti, timer, parametri avanzati e auto-learning ✅ Possibilità di quiz per argomento e simulatore finale con timer e selezione categorie ⚠️ Quiz e simulazioni disponibili, ma con meno strumenti evoluti e senza funzioni avanzate come auto-learning Interfaccia e Pubblicità ✅ Grafica moderna, fluida e priva di pubblicità disturbanti ⚠️ Interfaccia più semplice e tradizionale, con possibili elementi meno aggiornati ⚠️ Impostazione classica, meno moderna e più basilare Velocità e Numero di Quiz Disponibili ✅ Libreria ampia, costantemente aggiornata e con caricamento molto rapido ✅ Buona disponibilità di quiz aggiornati in linea con CCIAA, con simulatore integrato ⚠️ Quantità adeguata di quiz, ma meno organizzata e meno intuitiva nella consultazione Navigazione e Usabilità ✅ Esperienza fluida, scorrimento continuo, font regolabili e interazione intuitiva ⚠️ Navigazione semplice ma strutturata in modo più tradizionale ⚠️ Navigazione basata su login e selezione manuale dei quiz con interazione più “classica” Modello di Pagamento ✅ Pagamento chiaro e senza vincoli: niente abbonamenti obbligatori né rinnovi automatici, disponibili bundle convenienti ⚠️ Modalità basata su abbonamenti (ad esempio 6 mesi di iscrizione) ⚠️ Sistema a piani, con versione gratuita e opzioni a pagamento Esperienza di studio complessiva ⭐ Completa, personalizzabile, veloce e tecnologicamente avanzata 🔸 Buon supporto allo studio con simulatore e categorie strutturate 🔸 Preparazione valida ma con strumenti meno evoluti rispetto alle piattaforme più moderne

Easy Quizzz: piani flessibili, gratuiti e a pagamento, per ogni tipo di preparazione

Uno dei punti di forza più apprezzati di Easy Quizzz riguarda senza dubbio la gestione dei costi e delle modalità di accesso alla piattaforma. L’utente può decidere se attivare l’accesso solo alle materie che gli servono, acquistare pacchetti completi oppure provare inizialmente la piattaforma in modo gratuito.

In sintesi, Easy Quizzz mette a disposizione:

– Una prova gratuita

– Sottoscrizione mensile: 9,99€

– Sottoscrizione annuale a 19,99€

– Pacchetto Illimitato a 39,99€

Grazie a questa struttura semplice, chiara e conveniente, Easy Quizzz si conferma una soluzione ideale sia per chi vuole esplorare la piattaforma senza impegno, sia per chi deve prepararsi seriamente e in modo intensivo in vista dell’esame.

IMMAGINE

https://drive.google.com/file/d/1UWYRd6NJuwZg9SPWngS0bFm-CPPkrMSY/view?usp=sharing

Perché prepararsi all’esame da agente immobiliare a Roma con Easy Quizzz

L’esame da agente immobiliare a Roma non è una passeggiata. Strutturato per selezionare candidati motivati, con una grande preparazione su tutte le normative in materia e una profonda conoscenza del mercato reale, l’esame richiede studio e metodo.

Nonostante la Camera di Commercio offra la possibilità di consultare regolamenti e alcuni quiz, per superare l’esame è spesso necessario qualcosa in più e Easy Quizzz offre esattamente ciò che serve:

Simulazioni d’esame molto fedeli alla realtà;

Spiegazione chiara degli errori nell’ottica di una formazione continua;

Flessibilità e sincronizzazione fra diversi dispositivi (PC, smartphone e tablet);

Interfaccia pulita, intuitiva e pensata per favorire la concentrazione;

Aggiornamenti costanti e banca dati quiz molto ampia;

Modelli di pagamento semplici e chiari, senza la necessità di abbonamenti.

Easy Quizzz è più di un semplice supporto. La piattaforma rappresenta il miglior simulatore per arrivare all’esame da agente immobiliare nella Camera di Commercio di Roma con altissime probabilità di successo, grazie alla sua capacità di offrire una preparazione solida e realmente orientata al superamento della prova.