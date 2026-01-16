Alcol a minore, chiusa attività commerciale per dieci giorni

Il Questore della provincia di Avellino, Pasquale Picone, ha emesso un provvedimento, ai sensi dell’art. 100 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), nei confronti di un’attività commerciale presente all’interno del territorio di Avellino, notificato in data 15 gennaio 2026 dai poliziotti della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Avellino, con decorrenza 16 gennaio 2026. Con tale atto è stata disposta la sospensione delle attività esercitate all’interno del locale commerciale, per un periodo di dieci giorni, a tutela di beni di valore primario, quali l’ordine e la sicurezza pubblica, la salvaguardia dei minori e dei soggetti più deboli. La misura è stata adottata su proposta avanzata dalla Stazione dei Carabinieri di Avellino che, nel decorso mese di dicembre, ha accertato la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 18.

Il provvedimento del Questore di Avellino ha finalità preventiva, considerato che il titolare di un esercizio pubblico deve sempre mantenere una condotta irreprensibile, in virtù della fiducia che la collettività ripone in chi esercita un’attività sottoposta ad una pubblica autorizzazione, poiché diretta ad esercitare un’impresa diretta ad offrire servizi ad un pubblico indiscriminato composto anche e soprattutto da giovani, anche minori degli anni 18.