Mercogliano, i Carabinieri salvano un bimbo di due mesi in crisi respiratoria

AVELLINO- Non hanno perso tempo a caricare nella loro auto di servizio una mamma e il bimbo di due mesi che era stato colto da una crisi respiratoria bloccati nel traffico, portando al Pronto Soccorso del Moscati il piccolo e mettendolo in salvo. L’intervento dei militari della Compagnia dei Carabinieri di Avellino, agli ordini del capitano Alessandro De Palma, con il lieto fine. E’ la storia che questa mattina la pagina dell’Arma dei Carabinieri ha raccontato, tutto avvenuto in Irpinia.

“Alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Avellino arriva la richiesta di aiuto di una mamma: è bloccata nel traffico di Mercogliano con il marito e il loro bimbo di appena 2 mesi, in grave crisi respiratoria. La voce è rotta dalla paura, il tempo sembra non bastare. Scatta l’intervento, ma durante il percorso l’auto dei genitori incrocia proprio una pattuglia di militari dell’Arma: bastano pochi sguardi per capire tutto. I Carabinieri fanno salire la donna e il neonato sull’auto, per raggiungere con la massima urgenza l’Ospedale “San Giuseppe Moscati”, allertando nel frattempo i sanitari. Dopo alcuni giorni di ricovero, superata la fase di emergenza, il piccolo ha potuto fare ritorno a casa”