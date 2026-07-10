Montefalcione, L’Estate di Donnachiara: ogni domenica vino, cucina e musica

Torna «L’Estate di Donnachiara», la rassegna che per tutta la stagione trasforma il garden della cantina di Montefalcione in un luogo di incontro all’insegna del buon vino, della buona cucina e della voglia di stare insieme sotto il cielo dell’Irpinia. Per quattro domeniche consecutive, dal 12 luglio al 2 agosto, Donnachiara apre le porte del proprio spazio all’aperto e invita il pubblico a vivere la domenica sera come un piccolo rituale estivo, sempre a ingresso libero.

Il format è semplice e conviviale: dalle 19:00 fino a tarda sera, gli ospiti possono degustare i vini Donnachiara accompagnandoli ai piatti dei partner dell’edizione 2026. Le pizze di Daniele Gourmet, la cucina verace e partenopea di Je so’ pazz e la brace di BRAdeVi comporranno un percorso di gusto pensato per tutte le età, in una cornice immersa tra i vigneti irpini, dove ogni sorso racconta il territorio e ogni piatto lo rende ancora più buono.

Gli appuntamenti si susseguono per tutte le domeniche di luglio e proseguono nella prima domenica di agosto: si comincia domenica 12 luglio, si prosegue domenica 19 e domenica 26 luglio e si chiude domenica 2 agosto. L’orario resta invariato di settimana in settimana, così da fissare nel calendario dell’estate un appuntamento fisso e riconoscibile, da segnare in agenda e da trasformare in una piacevole abitudine.

Il via ufficiale è fissato per domenica 12 luglio, primo dei quattro appuntamenti e serata che dà il tono all’intera rassegna. La parola d’ordine, per l’occasione, è una sola: fare «ammuina». A scaldare la prima domenica ci penserà la musica di Skizzekea. Un’apertura di stagione all’insegna dell’allegria e della convivialità, per inaugurare nel modo giusto le domeniche estive di Donnachiara e dare il benvenuto a ospiti, appassionati e famiglie.

Nelle domeniche successive il programma musicale si arricchirà progressivamente con la partecipazione di nuovi artisti, che saranno presentati di volta in volta, al fine di offrire un’esperienza di intrattenimento sempre varia e qualificata, nel pieno rispetto dell’identità della manifestazione, improntata alla convivialità, alla valorizzazione del territorio e al piacere della stagione estiva.