Emozioni e contesti educativi, il convegno dell’Istituto “De Luca”

Un momento di riflessione condivisa sul ruolo centrale della scuola e della comunità educante nella prevenzione e nella gestione dei comportamenti legati alle emozioni. È questo il cuore del convegno “Emozioni, comportamenti e contesti educativi”, organizzato dall’Istituto Superiore di Scuola Secondaria “Paolo Anania De Luca” e in programma domani, 3 febbraio 2026 alle ore 10.30, presso la Sala Blu del Carcere Borbonico di Avellino.

L’iniziativa si propone come uno spazio di dialogo interdisciplinare che mette in rete competenze e punti di vista diversi. Al tavolo del confronto siederanno, infatti, rappresentanti del mondo della scuola, della sanità, delle istituzioni, delle forze dell’ordine e del terzo settore, chiamati a interrogarsi su come riconoscere, prevenire e affrontare i comportamenti problematici legati alla sfera emotiva, soprattutto in ambito educativo. Particolarmente intensa e significativa sarà la testimonianza diretta di una donna vittima di violenza, attualmente inserita in un programma di protezione. Un racconto che offrirà uno sguardo autentico sul valore dell’ascolto, della prevenzione e del lavoro in rete tra scuola, servizi e comunità.

Il convegno si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso il benessere emotivo delle nuove generazioni, ribadendo il ruolo della scuola come presidio educativo e sociale, capace di intercettare il disagio e promuovere una cultura della responsabilità condivisa.