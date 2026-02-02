Avellino celebra San Biagio, compatrono e protettore della gola

La comunità di Avellino si appresta a vivere la ricorrenza di San Biagio Vescovo e Martire. Martedì 3 febbraio, l’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione di Avellino invita tutti a stringersi al cospetto del Santo Compatrono della città di Avellino, nonché protettore della gola, venerato nell’omonima Chiesa sita in piazza Duomo.

Quest’anno si celebrano i 1710 anni dal Martirio di San Biagio (316 – 2026): nel corso dei secoli, numerosissime sono state le grazie avvenute per intercessione di questo grande Santo.

In onore di San Biagio, saranno celebrate le Sante Messe ad ogni ora, dalle ore 7.00 del mattino, sino alle ore 12.00; nel pomeriggio, le celebrazioni proseguiranno alle ore 16.30 e, alle ore 18.30, avverrà la solenne celebrazione Eucaristica nell’attigua Cattedrale di Avellino, officiata da Mons. Pasquale Iannuzzo, Vicario generale della Diocesi, animata dall’associazione polifonica “Corale Duomo”. Al termine di ogni Celebrazione, sarà impartita ai fedeli la tradizionale benedizione della gola con l’ Olio di San Biagio, con la possibilità di ricevere, all’ingresso della Chiesa del Santo, il Pane e l’Olio benedetti, con le nuove immaginette raffiguranti la statua del Santo e la preghiera sul retro scritta da S.E. Mons. Arturo Aiello.

La Chiesa dell’Immacolata e di San Biagio sarà accessibile ai fedeli dalle ore 6.00 del mattino alle 13.30 e dalle ore 15.30 sino a tarda sera, occasione per far visita anche all’antica Cripta longobarda sottostante, dedicata al Santo. Il tutto sarà permesso con più facilità grazie alla disattivazione della ZTL negli orari delle celebrazioni.