A Montemiletto continua la II Rassegna Teatrale “Sala Impero”

La II Rassegna Teatrale “Sala Impero”, valida come I Premio del Teatro Amatoriale “Città di Montemiletto”, raggiunge il suo giro di boa: sabato 7, alle ore 20:00, andrà in scena l’ottavo spettacolo su sedici, segnando ufficialmente la metà di un percorso che sta raccogliendo entusiasmo, applausi e sale gremite.

Ad animare il palcoscenico della Sala Impero, direttamente da Bellizzi (Salerno), sarà la Compagnia Stabile di Bellizzi che presenterà la commedia “A guerra ’nce sta”, adattamento tratto dalla celebre opera di Eduardo De Filippo, ispirata al capolavoro “La paura numero uno”: uno spettacolo capace di unire ironia e profondità, dove la risata si intreccia alla riflessione, nel solco della grande tradizione del teatro napoletano.

La rassegna teatrale di quest’anno segna un’evoluzione rispetto alla prima edizione: se lo scorso anno le compagnie partecipanti provenivano esclusivamente dalla provincia di Avellino, oggi la manifestazione si conferma come progetto culturale regionale: sul palco si alternano compagnie provenienti dalle province di Avellino, Salerno, Benevento e Napoli.

Un progetto voluto, ideato e organizzato dal Forum delle Donne del Comune di Montemiletto, che culminerà il 6 giugno, nel Castello della Leonessa, con una serata di gala durante la quale verrà proclamata la compagnia vincitrice del premio. Un appuntamento atteso e suggestivo, che unirà la valorizzazione del teatro alla bellezza di uno dei luoghi simbolo del paese.

L’organizzazione è già al lavoro sulla terza edizione, che si preannuncia ancora più ambiziosa. A sottolinearlo è la presidente del Forum delle Donne, Sarro, che commenta con orgoglio: “Siamo già con il pensiero alla terza edizione e stiamo ricevendo adesioni da numerose compagnie di tutta la Campania e anche qualcuna da fuori regione, ma non vogliamo svelare molto. Intanto ci godiamo il successo di questa rassegna: ogni serata è un tutto esaurito e questo dimostra che è stata un’idea vincente, una cosa fatta per la prima volta nel nostro paese. Il premio sarà consegnato nella bellissima cornice del Castello della Leonessa. La nostra idea è far conoscere Montemiletto e le sue bellezze ovunque”.